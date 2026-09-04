Nuo pareigų laikinai nušalinta „Raudondvario dvaro“ laikinoji direktorė

LRT Tyrimų skyrius skelbė, kad „Raudondvario dvare“ vyksta ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) renginiai.
Vis dėlto, išanalizavus įstaigos viešuosius pirkimus, nerasta nė vienos paviešintos patalpų nuomos sutarties su LSDP, nors sutartys su kitomis politinėmis partijomis, pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais (TS-LKD), yra skelbiamos.
Kaip penktadienį pranešė rajono savivaldybė, jos meras Valerijus Makūnas institucijų paprašė įvertinti paviešintas aplinkybes ir nustatyti, ar vykdant pirkimus nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai.
Kol aplinkybės bus vertinamos, nuo pareigų laikinai nušalinti „Raudondvario dvaro“ laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas.
Savivaldybės teigimu, iki informacijos paviešinimo ji nebuvo gavusi duomenų apie minimus galimus pažeidimus. Institucijoms žadama pateikti visą vertinimams reikalingą informaciją ir dokumentus.
ELTA primena, kad LRT Tyrimų skyrius taip pat skelbė, jog premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame „Raudondvario dvare“.
Skelbta, kad A. Sinkevičienė dvare nuotoliniu būdu dirba 0,5 etato viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotoja LRT teigė apie tokią kolegę nežinanti.
M. Sinkevičiaus sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje dirba nuo 2013 metų. 2023 metais grįžusi iš motinystės atostogų ji tapo Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiąja specialiste, o 2024 metų liepą – be konkurso paskirta skyriaus vedėja.
A. Sinkevičienės pajamos pernai viršijo 73,5 tūkst. eurų. Maždaug ketvirtadalį šios sumos ji gavo už darbą „Raudondvario dvare“.
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