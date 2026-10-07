Neįprastas prašymas: gal kažką ir prajuokinsiu

„Sveiki, kažką prajuokinsiu su tokiu pranešimu, bet o visgi – vakar (spalio 6 dieną, antradienį) vakare, prieš 18 val., Neries krantinėje esančioje „Maximoje“ (jei tiksliau, Plungės g.), savitarnos kasoje, palikau „Eurojackpot“ bilietą. Parduotuvėje jo nėra, tai, aišku, kažkas pasiėmė. Nesmerkiu, bet gal atsirastų norintis grąžinti? Pridursiu, kad ir aš neseniai buvau atvirkštinėje situacijoje – radau bilietą ir pasiėmiau, bet žmogus jo lygiai taip pat ieškojo grupėje ir aš bilietą atidaviau. Tai tada turėjau pamoką daugiau niekada neimti to, kas yra ne mano. Galutinai – daugiau niekada nepirkti bilietų savitarnoje“, – trečiadienio popietę rašė žmogus.
Internautai po įrašu negailėjo šmaikščių komentarų.
„Tai vadinama karma“, – rašė vienas asmuo.
„Neieškočiau to bilieto, o tiesiog priimčiau kaip karmos bilietą. Galimai kažkas gavo karmos -1, o jūsų karmos taškai išsilygino. Kitą kartą būkite atidesnė ir saugokite savo pirkinius“, – rašė kita moteris.
„Po žaidimo grąžinsiu“, – pridūrė dar vienas tautietis.
„Rašė, kad kažkas laimėjo 800 tūkst. eurų ir neranda to žmogaus… Užuojauta, jeigu tai jūsų bilietas“, – komentavo Paulius.
„Jau ne vieną kartą palikus – atradimo nebuvo“, – pridūrė kita internautė.
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