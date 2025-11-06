Nauji akcentai Vienybės aikštėje: bronziniai bareljefai pasakos Kauno istoriją

Istorijos tėkmė
Kauno viešąją erdvę papildė dar vienas įspūdingas meno kūrinys. Tris metus kurti bareljefai pasakoja Kauno įkūrimo istoriją, Napoleono žygį per mūsų miestą bei tarpukario aukso amžių, kai Kaune iškilo pastatai, dabar įvertinti UNESCO pasaulio kultūros paveldo ženklais. Surinktos plokštės turi apie 2 tūkst. plieno ir bronzos elementų, tad kūrinio detalumas atspindi, kiek daug reikėjo įdėti kruopštaus darbo.
„Žavi šio kūrinio detalumas, meistriškumas. Matosi, kiek daug įdėta darbo, kiek praversta istorijos puslapių. Džiaugiuosi, kad Kauno galerija po atviru dangumi pasipildė dar vienu akcentu“, – kalbėjo Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Kauno muziejaus istorikas d. Simonas Jazavita pripažino, kad reikėjo skirti nemažai laiko atrenkant, kurios istorinės asmenybės bus perteiktos bronzinėmis detalėmis, nes tokių iškilių žmonių, kūrusių miestą, yra labai daug. Jie garsino Kauną savo darbais, idėjomis, kūriniais.
„Šis kūrinys įspūdingai papildo erdvę, kuri kiekvienam einančiam pro šalį primena Kaune kurtus didelius darbus. Daug konsultavomės su kolegomis, kaip atspindėti tuos, kurie garsino Kauną. Atsirinkti buvo labai sunku, nes labai daug asmenybių čia kūrė. Bareljefe atsidūrė tokios asmenybės kaip burmistras Jonas Vileišis, be kurio nebūtumėme matę Kauno progreso. Kitų asmenybių nebūtinai atspindėti veidai, bet pažymėti jų kūriniai. Vienas tokių – generolo Antano Gustaičio kurtas ANBO lėktuvas. Kūrinyje viskas tarsi sukasi ties Nemunu, yra tam tikra istorijos tėkmė“, – kalbėjo istorikas, pridūręs, kad būtų smagu, jei ateityje atsirastų dar kitų bareljefų, kurie pasakos jau šių dienų Kauno istoriją ir pažymės ryškiausias šio laikmečio asmenybes bei jų darbus.
Napoleono laiškai
Kūrinio idėjos autorius Vilius Kavaliauskas pasakojo, kad iš pradžių norėta padaryti tik vieną bareljefą, kuriame būtų pažymėta Napoleono kelionė per Kauną. Tačiau pasitarus su savivaldybe, nutarta daryti tris akcentus iš skirtingų laikotarpių.
„Napoleonas Bonapartas labai mylėjo Kauną, nors čia praleido tik keturias dienas. Kai jis tik persikėlė per Nemuną, pradėjo rašyti laiškus, girdamas Kauną. Būdamas čia jis parašė 22 žinomus laiškus. Iš viso Napoleonas Kauną paminėjo 155-uose įsakymuose ir laiškuose, tad istorinė reikšmė – tikrai didelė. Prieš tris metus Paryžiuje buvo parduodamas vienas Napoleono laiškas, rašytas iš Kauno. Man pavyko jį įsigyti, bet man jo neleido išvežti iš Prancūzijos, todėl jis yra tos šalies nacionaliniame archyve. Prancūzijos ambasadorius pažadėjo, kad laišką galės bet kada atvežti į Kauną ir paskolinti peržiūrai. Būtent tas laiškas įkvėpė įamžinti tą Napoleono laiką Kaune“, – nuo ko prasidėjo „Kauno istorijos“ bareljefų idėja pasakojo V. Kavaliauskas.
Daug darbo
Tris metus prie naujojo Kauno akcento dirbo skulptorius Antanas Vaičekauskas, bendrovės „Metalo formos“ kolektyvas. Kad idėja virstų kūnu prisidėjo ir Vyčio paramos fondas, anksčiau Kaunui dovanojęs „Laisvės kario“ skulptūrą.
„Anksčiau esame padarę daug istorinių paveikslų su LDK pilimis, tad šis darbas yra tarsi jų tąsa, tik kad padaryta metale. Turime įdirbį, tad panaudojome įvairias technologijas, prie kūrinio dirbo gabūs meistrai. Iš pradžių padarėme tarsi bandomuosius darbus, apžiūrėti, kaip viskas atrodys. Vienas tokių mėginių – apie Kauną, tapusį Hanzos pirklių miestu“, – kalbėjo skulptorius, įteikęs šią dovaną ir miesto atstovams.
Kūrėjai pripažino, kad „Kauno istorijos“ bareljefai keitėsi, nes darbų eigoje Kauno tarpukario modernizmo architektūra buvo įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą, tad norėjosi ir šį titulą įamžinti, tad reikėjo vėl ieškoti naujų formų, kaip tai padaryti.
Šiuo metu bareljefai stovi Vienybės aikštėje, bet idėjos autoriai neslėpė, kad viena dar gali keistis. Norėtųsi tokį istorijos pasakojimą matyti arčiau Kauno rotušės, tačiau ar bus vieta keičiama, paaiškės ateityje.
