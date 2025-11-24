Pasiruoškite pačiūžas! Jau aišku, kada atsidarys ledo čiuožykla po atviru dangumi

Kauno miesto savivaldybė skelbia, kad jau šį penktadienį pradės veikti ledo čiuožykla, įsikūrusi Vienybės aikštėje. Čia taip pat veiks ir keli kalėdiniai kupolai, kuriuose bus galima pasimėgauti karšta arbata ar imbieriniais sausainiais. Viename jų kartais bus galima sutikti ir Kalėdų Senelį.
„Lapkričio 28 d. 19 val. kviečiame susiburti ir kartu pasidžiaugti žiemiškomis pramogomis. Laukia įspūdingi profesionalių ledo čiuožėjų pasirodymai, šviesų, lazerių ir ugnies šou. Po renginio, skambant DJ muzikai, čiuožyklą išbandyti galės pirmieji lankytojai“, – į atidarymą kvietė miesto atstovai.
Nurodoma, kad kol kas ledo čiuožykla veiks pirmadieniais-trečiadieniais – 14-22 val., ketvirtadieniais-penktadieniais – 14-23.15 val., šeštadienį čiuožti bus galima nuo pietų iki vidurnakčio, o sekmadienį – 12-21.15 val.
„Vaikų atostogų metu grafikas keisis“, – sekti informaciją paragino miesto atstovai.
Čiuožimo seansai vyks kas valandą, jų trukmė – 45 min., likęs laikas bus skirtas ledo valymui. Vienas seansas kainuos 5 eurus, pačiūžų nuoma – 3 eurus.
