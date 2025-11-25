„Kauno diena” pristato „Kauno detales” – kur Kaune nupiešta Gedimino pilis?

Kaune, Radvilėnų plente, Viešojo saugumo tarnybos teritorijoje, yra 1930 m. pastatytos kareivinės. Jų viršuje yra piešinys, skirtas Vilniaus miestui. Jame pavaizduota Gedimino pilis ir staugiantis Geležinis vilkas. Šis piešinys Laikinojoje sostinėje buvo kaip ženklas ir priminimas kariams, kad „be Vilniaus mes nenurimsime”.
Visai greta, taip pat pusiau pasislėpęs nuo nežinančių akių, nuosavame name yra įsikūręs Žaliakalnio antikvaras. Čia rekvizitų dažnai ieško kino filmų kūrėjai (mini serialas „Černobylis”, Vytauto V. Landsbergio filmas „Poetas” ir kt.), taip pat žmonės, neabejingi Kauno istorijai ir praeičiai apskritai.
