Nauja laisvalaikio erdvė Girionyse

Kartu su bendruomene pasidžiaugti nauja aikštele atvyko Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Violeta Boreikienė, vicemeras Laurynas Dilys, Samylų seniūnė Jolita Andrulytė ir kiti svečiai.
„Džiaugiuosi aktyvia Girionių bendruomene, kuri buriasi, sportuoja ir leidžia laiką gryname ore. Tikiu, kad šie treniruokliai ir žaidimų aikštelė skatins dar daugiau judėjimo ir bendrystės“, – sakė vicemeras L. Dilys.
Naujoje aktyvaus laisvalaikio erdvėje įrengti septyni funkciniai sporto treniruokliai, kuriais galės naudotis įvairaus amžiaus žmonės. Treniruokliai atrinkti pagal technines specifikacijas, pritaikytas stiprinti įvairias kūno raumenų grupes. Mažiausieji bendruomenės nariai džiaugsis naujomis sūpynėmis, čiuožykla ir įvairiomis karstynėmis.
Darbus atliko „Traida“ ir „Margas parkas“. Projekto vertė – 40 tūkst. eurų.
