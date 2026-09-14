 Muftijus: šiandien buvo tik mitingas, rytoj bus muštynės, o paskui – ir žudynės

Muftijus: šiandien buvo tik mitingas, rytoj bus muštynės, o paskui – ir žudynės

2026-09-14 09:01
BNS inf.

Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą.

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Muftijus Aleksandras Beganskas
Muftijus Aleksandras Beganskas / D. Labučio/ELTOS nuotr., socialinių tinklų vaizdo įrašų stop kadrai/DI montažas

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Jis pirmadienį LRT radijui sakė norįs susitikti su Vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis.

Pasak A. Begansko, galbūt mečetę Kaune, Ramybės parke, reikėtų aptverti tvora, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų.

„Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršinti žmonių dėl rasės, tautos arba tikėjimo. Ir tai reikia kuo skubiau daryti, nes jeigu mes pažiūrėsime į Rusiją, jeigu pažiūrėsime į kitas šalis, tai šiandien buvo tik mitingas, rytoj bus muštynės, o paskui – ir žudynės“, – kalbėjo muftijus.

Jis džiaugėsi, kad baikeriams penktadienį nepavyko išprovokuoti didesnio konflikto su besimeldusiais musulmonais.

„Aš visąlaik sakiau savo bendruomenės nariams, musulmonams, kad išlaikytų taiką, nepasiduotų provokacijoms, ką mes ir matėme penktadienį. Niekas nepasidavė toms provokacijoms, visi taikiai atliko savo maldą ir išėjo namo arba išėjo į darbą. Manau, kad iš savo pusės mes ir taip stengiamės, ir taip darome visą tą namų darbą, bet laikas jau atėjo ir Vyriausybei, ir valstybei prisiimti atsakomybę už tuos imigrantus, už kuriuos jie gauna mokesčius, už kuriuos gauna pelną“, – teigė A. Beganskas.

Musulmonai yra Lietuvos dalis.

„(...) kaip ir sakiau, visi kartu mes turime suprasti, kad musulmonų bendruomenė yra Lietuvos dalis. Ir islamas yra Lietuvos dalis. Ir musulmonai yra Lietuvos dalis“, – pabrėžė jis.

Muftijus teigė, kad taip pat turėtų būti atliktas tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu penktadienį.

„Manau, kad turi būti pradėtas vidinis tyrimas policijoje, ar tie pareigūnai vykdė savo pareigas užtikrinti viešąjį saugumą, nes net tos moterys, mūsų žmonės, Lietuvos piliečiai, jie jaučiasi nepatogiai ir nesaugiai, kai vyras ant jų pradeda rėkti ir keikti juos maldos metu“, – sakė A. Beganskas.

BNS rašė, kad penktadienio vidurdienį Ramybės parke Kaune, prie mečetės, susirinko būrys baikerių. Musulmonų pamaldų metu jie garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS informavo, kad pradėta administracinė teisena dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo.

Be to, policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstymo prieš žmonių grupę.

Šiame straipsnyje:
muftijus
Aleksandras Beganskas
kauno mečetė
baikeriai
kiaulės galva

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Komentarai

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Komentarai

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Heiko
Šita mečetė nebuvo pastatyta aptarnauti tokio skaičiaus musulmonų. Geriausiai būtų ją uždaryti ir įkurti joje Lietuvos totorių- karaimų muziejų.
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