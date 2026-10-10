Mokytojų dieną – raudonas kilimas Pakaunės pedagogams

„Mokytojų diena visuomet sugrąžina mintimis į mokyklą ir primena žmones, kurie mus mokė ne tik skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Savo mokytojams esame dėkingi už tai, kad mus pastebėjo, padrąsino ir pastūmėjo pirmyn. Turbūt kiekvienas kartais pagalvojame: kuo būčiau, jeigu nebūtų buvę tų mokytojų?“ – sveikindamas pedagogus sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Meras atkreipė dėmesį ir į sparčiai besikeičiantį švietimą: naujas technologijas, dirbtinio intelekto galimybes ir nuolat kintančius ugdymo metodus. Tačiau, pasak jo, kad ir kaip keistųsi mokykla, technologijos mokytojo nepakeis – jo gebėjimo pastebėti vaiką, jį padrąsinti ir padėti atrasti savo kelią.
Metų mokytojo titulas šiemet atiteko Domeikavos gimnazijos fizikos mokytojui ekspertui Virginijui Karmonui, šioje mokykloje dirbančiam jau 35 metus. Pedagogas įvertintas už aukštus mokinių pasiekimus, reikšmingų projektų rengimą ir įgyvendinimą, profesionalią metodinę veiklą ir lyderystę.
V. Karmonas daug dėmesio skiria fizikai populiarinti ir gabiems mokiniams ugdyti. Praėjusiais mokslo metais jo mokiniai Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje pelnė keturias prizines vietas, o mokytojo vadovaujamos komandos nacionaliniame čempionate „Makaronų tiltai“ iškovojo pirmą ir trečią vietas. Pedagogas taip pat aktyviai dalijasi savo patirtimi su kolegomis, prisideda prie ugdymo turinio tobulinimo ir telkia švietimo bendruomenę. V. Karmonas organizavo Lietuvos fizikos mokytojų konferenciją „Fizika – menas mokyti(s) ir tyrinėti“, inicijavo projektą „Žinių tiltas: Vandžiogala–Domeikava“, vadovauja gimnazijos tarybai ir Kauno rajono fizikos mokytojų metodiniam būreliui.
Šventės metu V. Makūnas kartu su Seimo nariu Šarūnu Šukevičiumi pagerbė ir kitus savo darbu, iniciatyvomis ir mokinių pasiekimais išsiskiriančius švietimo bendruomenės narius. 48 pedagogams ir švietimo darbuotojams įteikti mero padėkos raštai, o Kauno rajono ženklais – plaketėmis – apdovanoti Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Dalius Balčiūnas ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Daiva Makutėnienė.
Dar septyniems pedagogams už puikius darbo rezultatus įteiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos. Pasveikinti ir penki jaunieji specialistai, kurie, baigę mokslus, šiemet pradėjo dirbti Kauno rajono mokyklose.
Kauno rajono pedagogų bendruomenė – daugiau kaip 1 360 darbuotojų, dirbančių 47-iose savivaldybės ugdymo įstaigose. Tarp jų – 36 mokytojai ekspertai, 419 mokytojų metodininkų ir 470 vyresniųjų mokytojų. Pedagogų gretas siekiama nuosekliai stiprinti – per penkerius metus savivaldybės pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo programa sudarė galimybių 107 žmonėms įgyti rajonui reikalingą kvalifikaciją, 64 iš jų studijas jau baigė.
Kauno rajono pedagogų bendruomenė – daugiau kaip 1 360 darbuotojų, dirbančių 47-iose savivaldybės ugdymo įstaigose.
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