 Miesto dovana: policijai perduoti du nauji motociklai

Miesto dovana: policijai perduoti du nauji motociklai

2026-09-16 09:29
Pranešimas spaudai

Kauno savivaldybė tęsia bendradarbiavimą su policija ir padeda efektyviau vykdyti viešojo saugumo bei eismo kontrolės funkcijas. Antradienį pritarus miesto tarybai, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (VPK) panaudos pagrindais perduoti neatlygintinai valdyti ir naudoti du „Yamaha“ motociklai.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Miesto dovana: policijai perduoti du nauji motociklai</span>
Miesto dovana: policijai perduoti du nauji motociklai / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, sprendimas priimtas atsižvelgus į pareigūnų prašymą ir šiltuoju metų laiku padidėjusį pranešimų kiekį apie gatvėse transporto priemonių keliamą triukšmą.

„Kauniečių saugumas – bendras reikalas. Gaila, kad užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros neleido perduoti pareigūnams motociklų anksčiau, kada buvo šiltesnis metų laikas. Bet kokiu atveju, tai yra naujos transporto priemonės su visa naujausia įranga, kuri, tikime, bus maksimaliai išnaudota patruliuojant ir prižiūrint chuliganiškai vairuojančius“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Neabejojama, kad naujieji motociklai taip pat padės pareigūnams užtikrinti operatyvesnį reagavimą į teisės pažeidimus, veiksmingesnį patruliavimą bei aukštesnį viešosios tvarkos ir eismo saugumo lygį.

Lygiagrečiai tikimasi sumažinti motociklų ir mopedų vairuotojų daromų Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičių.

„Kiekviena priemonė, kuri leidžia pareigūnams greičiau ir efektyviau pasiekti eismo dalyvius, yra investicija į saugesnes Kauno gatves. Šie motociklai suteiks mūsų pareigūnams daugiau mobilumo, ypač intensyvaus eismo metu, ir leis dar lanksčiau reaguoti į situaciją kelyje. Dėkojame Kauno miestui už pasitikėjimą ir partnerystę. Mūsų bendras tikslas yra vienas – kad Kauno gatvėse būtų saugiau“, – sako Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius.

Kauno savivaldybės ir VPK bendradarbiavimas tęsiasi ne pirmus metus. Kiek anksčiau miestas pareigūnams perdavė šešis elektrinius paspirtukus su šalmais, taip pat triukšmo matavimo prietaisą ir bepilotį orlaivį su termovizorine kamera.

Atsižvelgiant į poreikį, kitąmet policijai planuojama perduoti daugiau triukšmo prevencijai skirtų priemonių.

Šiame straipsnyje:
motociklai
motociklai policijai
Kauno savivaldybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų