Linas Kukuraitis: Kauno Krikščioniškuose gimdymo namuose bus toliau priimami gimdymai

Anot jo, toks sprendimas priimtas antradienį vykusiame dalininkų susirinkime.
„Procesas buvo ilgas ir tikrai sudėtingas – pradėjome iš visiškai skirtingų pozicijų, kompromisų paieška nebuvo nei lengva, nei paprasta, – feisbuke rašė ministras. – Tačiau šiandien man svarbiausias rezultatas – šeimos ir toliau galės sutikti savo kūdikius šioje tikrai unikalioje, šeimai draugiškoje vietoje, kur gerbiama ir vertinama gyvybė, žmogaus orumas ir šeimos poreikiai.“
BNS rašė, kad minėtus gimdymo namus Kaune planuota uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį.
Šiuo metu akušerijos ir ginekologijos paslaugos Kauno ligoninėje teikiamos dviejuose padaliniuose – Akušerijos ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje ir planuojamuose uždaryti Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose Miško gatvėje.
Pernai buvo uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai, jų veiklą integravus į minėtas dvi įstaigas.
Prieš įstaigos uždarymą pasisakantys visuomeninių šeimos, tėvų bei moterų teises ginančių centrų ir asociacijų atstovai pabrėžė Krikščioniškųjų gimdymo namų unikalų gimdymo priežiūros modelį, palaikomas vertybes, užtikrinamą gimdyvių saugumą bei kėlė klausimą, ar perkėlus paslaugas į centrinį filialą bus išsaugotos specifinės personalo kompetencijos, pavyzdžiui, patirtis priimant gimdymus į vandenį.
Praėjusią savaitę posėdžiavusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba buvo priėmusi sprendimą tęsti reorganizaciją ir uždaryti minėtus gimdymo namus.
Paskelbęs apie naująjį sprendimą, L. Kukuraitis tikina, kad tai – „didžiulis laimėjimas visoms Lietuvos šeimoms, kurios susivienijo ir stojo ginti to, ką vertina“.
„Šis sprendimas yra tokios šeimos politikos, kurios reikia Lietuvai, pavyzdys – šeimos veda, o mes įsiklausome ir atsiliepiame. Tik taip galime įtikinti žmones, kad valstybe galima pasitikėti, joje reikia ir verta gimdyti ir auginti vaikus. Tikiuosi, jog tokių pavyzdžių, kai politikai, švietimo ir gydymo įstaigos, viešosios paslaugos atlieps šeimų poreikius, tik daugės“, – teigė L. Kukuraitis.
„Žinau, kad jis (šis sprendimas – BNS) atneš daug gero šeimoms, Krikščioniškų gimdymo namų darbuotojų bendruomenei, LSMU Kauno ligoninei ir visiems akušerijos skyriams Lietuvoje“, – sakė jis.
Tiesa, pati LSMU Kauno ligoninė anksčiau antradienį pranešė, kad nuo spalio 1 dienos akušerijos paslaugos bus teikiamos tik LSMU Kauno ligoninės Akušerijos skyriuje Josvainių gatvėje.
„Pacientės, kurios iki rugsėjo 30 dienos dar nebus pagimdžiusios arba kurioms po gimdymo bus reikalingas tolesnis stacionarinis gydymas, rugsėjo 30 dienos vakare bus organizuotai pervežamos į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos skyrių“, – skelbia ligoninė.
Privati moterų ligoninė pradėjo veikti 1926 metais, dabartinis vardas jai suteiktas 1994 metais. 2018-aisiais atlikta kapitalinė įstaigos renovacija.
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