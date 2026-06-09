Kodėl stiprios technologijų įmonės renkasi verslo bendruomenes?

Stiprūs regionai gimsta ten, kur verslo lyderiai konkuruoja rinkose, bet bendradarbiauja spręsdami bendrus iššūkius – nuo švietimo ir darbo rinkos iki infrastruktūros, investicijų ar regiono konkurencingumo.
Būtent todėl prie Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos (KKPDA) bendruomenės prisijungė tarptautinė informacinių technologijų bendrovė „Centric IT Solutions Lithuania“, kuriai asociacijoje atstovaus generalinis direktorius Tadas Jarockas.
„Centric IT Solutions Lithuania“ priklauso tarptautinei „Centric“ įmonių grupei ir teikia informacinių technologijų, skaitmenizacijos bei verslo procesų efektyvinimo sprendimus organizacijoms įvairiose pasaulio šalyse. Įmonė dirba programinės įrangos kūrimo, duomenų valdymo, verslo procesų skaitmenizavimo ir IT paslaugų srityse. Tai kompetencijos, kurios šiandien tampa svarbios praktiškai kiekvienam sektoriui – nuo gamybos ir logistikos iki energetikos, viešojo sektoriaus ar švietimo.
Pasak KKPDA direktorės Redos Stankevičienės, būtent todėl technologijų sektoriaus įsitraukimas į regiono verslo bendruomenę tampa vis svarbesnis.
„Nebėra nei vienos pramonės šakos, kuri galėtų augti atsiribojusi nuo technologijų. Kaip ir nebėra technologijų įmonės, kuri galėtų kurti vertę nesuprasdama kitų sektorių poreikių. Šiandien konkurencingumas gimsta ten, kur susitinka skirtingos kompetencijos, skirtingos patirtys ir skirtingas požiūris. Kuo daugiau skirtingų sričių lyderių geba kalbėtis tarpusavyje, tuo stipresnis tampa visas regionas“, – sakė R. Stankevičienė.
Anot jos, KKPDA stiprybė visada buvo gebėjimas prie vieno stalo suburti labai skirtingų sričių vadovus. Asociacija vienija pramonės, transporto, logistikos, energetikos, statybos, paslaugų, informacinių technologijų, aukštojo mokslo ir viešojo sektoriaus lyderius.
„Darbo rinkos, švietimo, infrastruktūros, investicijų ar regionų politikos klausimai niekada neišsisprendžia vienos įmonės pastangomis. Tam reikia bendruomenės, kuri geba matyti bendrą vaizdą ir ieškoti sprendimų ne tik savo organizacijai, bet ir regionui“, – teigė KKPDA vadovė.
Jos teigimu, būtent tai ir skiria aktyvias verslo bendruomenes nuo formalių organizacijų.
„Niekada nepasieksime regiono klestėjimo galvodami tik apie savo įmonę. Stiprūs regionai kuriami tada, kai stiprios įmonės pradeda galvoti plačiau nei jų pačių verslo rezultatai. Kai vadovams rūpi ne tik jų organizacijos augimas, bet ir darbo rinkos kokybė, švietimas, infrastruktūra, investicijos bei aplinka, kurioje gyvens ir dirbs ateities kartos. Tokie žmonės ne tik kuria verslą – jie prisideda prie regiono politikos formavimo ir ilgalaikės jo sėkmės“, – sakė R. Stankevičienė.
Pastaraisiais metais KKPDA aktyviai dirba regioninės politikos, švietimo ir verslo bendradarbiavimo, darbo rinkos, skaitmenizacijos bei verslo atsparumo srityse.
Asociacija taip pat atstovauja savo narių interesams nacionaliniu lygmeniu per Lietuvos pramonininkų konfederaciją, dalyvauja sprendžiant verslui aktualius klausimus ministerijose, Seime, Trišalėje taryboje ir įvairiose darbo grupėse.
Šiandien, kai konkurencija vyksta ne tik tarp įmonių, bet ir tarp regionų, bendradarbiavimo svarba tampa didesnė nei bet kada anksčiau. Gebėjimas telkti žinias, patirtį ir skirtingas kompetencijas tampa vienu svarbiausių konkurencinio pranašumo šaltinių.
Todėl kiekvienas naujas narys bendruomenėje atneša ne tik savo kompetencijas ar patirtį. Jis atneša dar vieną lyderį, pasirengusį prisidėti prie bendro tikslo – stipresnio, konkurencingesnio ir ateičiai pasirengusio Kauno regiono kūrimo.
Naujausi komentarai