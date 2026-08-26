Kiemo galerijoje barbariškai nudaužyti kūriniai: kai kurie įžvelgia ir antisemitizmą

Pasidarbavo plaktuku
Jau kurį laiką Kiemo galerijos įkūrėjas menininkas Vytenis Jakas bando užmegzti kontaktą su kaimyninio namo gyventojais, mat pradėtas tvarkyti E. Ožeškienės g. 19-ojo namo fasadas. Šio pastato rytinė siena ribojasi su Kiemo galerija, ant jo jau seniai kabo čia gyvenusių žydų istorija. Yra net ir unikalių darbų, kuriuos pasirašė dar gyvi likę šio kiemo herojai.
Būtent ant šios sienos kabantys paveikslai tapo barbariško išpuolio dalimi. Kiemo galerijos įkūrėjas V. Jakas ir dar vienas gyventojas pasakojo, kaip iš minėto tvarkomo daugiabučio atėjo čia nuosavybę turintis airis ir pradėjo įrankiu daužyti kūrinius. Pastolius statę darbininkai vyrą sustabdė, o unikalios Kauno erdvės puoselėtojai iškvietė pareigūnus.
„Šiandien atėjo tas žmogus, kuris, beje, dar viename Kauno universitetų dirba dėstytoju, su plaktuku nudaužė prie įėjimo esančius ženklus. Jis taip siautėja ne pirmą dieną, palaipsniui vis nuo sienos ką nors nudaužo, tik šį kartą jį sustabdė darbininkai, kurie ruošia sieną tvarkyti. Prie Ditos istorijos buvo QR kodas, tai ir jį nudaužė. Tas žmogus – ne viso namo, o tik vieno buto savininkas. Kaip supratau, jis nemažai prisidėjo prie namo tvarkymo, todėl ir bando čia tvarką daryti, bet juk galima susitarti, kūrinius išsaugoti. Juk namo sieną ruošiamasi tik perdažyti, o ne apšiltinti“, – rodydamas į ant grindinio pabirusias šukes, kalbėjo menininkas.
Nepavyksta susitarti
Įvykį matęs kitas Kiemo galerijos gyventojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad su airiu bandė angliškai kalbėtis, tačiau atrodė, kad vyras nelinkęs bendradarbiauti ir yra užsispyręs aklai daryti namo renovaciją, panaikinant visus ant E. Ožeškienės g. 19-ojo namo sienos esančius piešinius.
„Jis čia prie žydų paveikslų kryžių rodė ir šaukė, kad nieko čia neturi likti. Čia galima ir antisemitizmą įžvelgti“, – apie kaimyninio namo gyventojo elgesį tarstelėjo pašnekovas.
V. Jakas portalui kauno.diena.lt yra pasakojęs, kad su tvarkomo namo kaimynais nepavyksta užmegzti ryšio, kelis kartus bandyta komunikuoti per namo administratorių, kabinti skelbimai, kaip galima ir sieną sutvarkyti, ir unikalius piešinius išsaugoti, mat kai buvo tvarkomas gretimas namas, tą pavyko įgyvendinti. Tačiau dabar, panašu, kad gali būti dalis Kiemo galerijos istorijos sunaikinta.
„Mes turime projektą, ne kartą sakiau, kad tą sieną savo lėšomis galiu sutvarkyti, jiems nieko nekainuos, bet vis tiek nerandame sutarimo“, – nuoskaudos neslėpė Kiemo galerijos įkūrėjas.
Jis minėjo, kad nuo sienos nuimti kūrinių nėra galimybės. Be to, yra ir tokių kūrinių, kurie paženklinti ne tik prisiminimais, bet ir gyvu čia gyvenusių žmonių prisilietimu. Štai prie Ditos šeimos istorijos yra ir jos ranka rašyta žinutė. Tik atsitiktinumas, kad šis akcentas dabar taip pat nebuvo nudaužytas.
Kauno Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad į Kiemo galeriją prieš pietus vyko pareigūnai.
„11.09 val. gautas pranešimas, jog Kaune, E. Ožeškienės g., nepažįstamas vyras gadina meno instaliacijas. Pradėtas aplinkybių patikslinimas“, – nurodė ji.
(be temos)
(be temos)