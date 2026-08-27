 „Kauno vandenys“ atnaujins informacinę sistemą: ką svarbu žinoti klientams?

„Kauno vandenys“ atnaujins informacinę sistemą: ką svarbu žinoti klientams?

2026-08-27 05:00 kauno.diena.lt inf.

Informuojame, kad nuo 2026 m. rugsėjo 10 d., 16 val., iki 2026 m. rugsėjo 18 d., 12 val. bus vykdomi UAB „Kauno vandenys“ informacinės sistemos atnaujinimo darbai.

<span>„Kauno vandenys“ atnaujins informacinę sistemą: ką svarbu žinoti klientams?</span>
„Kauno vandenys“ atnaujins informacinę sistemą: ką svarbu žinoti klientams? / „Kauno vandenų“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šiuo laikotarpiu laikinai negalėsite sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, operatyviai gauti atsakymų į klausimus, susijusius su sąskaitomis ar šalto vandens skaitikliais.

Taip pat laikinai nebus siunčiami SMS ir el. pašto pranešimai apie avarijas bei kitus vandentiekio ir nuotekų tinklų sutrikimus. Visą aktualią informaciją skelbsime bendrovės „Kauno vandenys“ interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt ir bendrovės „Facebook“ paskyroje.

Dėsime visas pastangas, kad atnaujinimo darbai būtų atlikti kuo sklandžiau ir galėtume Jums pasiūlyti dar patogesnes paslaugas. 

Atsiprašome už laikinus nepatogumus, dėkojame už kantrybę ir supratingumą. Kviečiame prie bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų klausimų sugrįžti pasibaigus sistemos atnaujinimo darbams.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Kauno vandenys
klientai
atnaujinti sistemą
informacinė sistema
atnaujinimo darbai
neveiks sistema

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų