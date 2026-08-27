„Kauno vandenys“ atnaujins informacinę sistemą: ką svarbu žinoti klientams?

Šiuo laikotarpiu laikinai negalėsite sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, operatyviai gauti atsakymų į klausimus, susijusius su sąskaitomis ar šalto vandens skaitikliais.
Taip pat laikinai nebus siunčiami SMS ir el. pašto pranešimai apie avarijas bei kitus vandentiekio ir nuotekų tinklų sutrikimus. Visą aktualią informaciją skelbsime bendrovės „Kauno vandenys“ interneto svetainėje www.kaunovandenys.lt ir bendrovės „Facebook“ paskyroje.
Dėsime visas pastangas, kad atnaujinimo darbai būtų atlikti kuo sklandžiau ir galėtume Jums pasiūlyti dar patogesnes paslaugas.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus, dėkojame už kantrybę ir supratingumą. Kviečiame prie bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų klausimų sugrįžti pasibaigus sistemos atnaujinimo darbams.
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