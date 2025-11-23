 Kauno Kalėdų mugė šiemet labiau patuštins pinigines

2025-11-23 21:59
Ieva Dyraitė (LNK)

Kartu su įžiebta Kalėdų egle, Kaune pradėjo veikti ir mugė. Nameliai virto tikru smaližių rojumi. Visgi norint pasilepinti saldėsiais, teks gerokai pakratyti pinigines – mugė šiemet brangesnė nei pernai, kainos išaugo mažiausiai euru.

„Visi standartiniai meduoliukai – po 5 eurus. Jei didesni – 7 eurai. Priklauso nuo dekoracijos ir dydžio“, – komentavo „Vilniaus meduolių“ atstovė Gitana Čibirienė.

„Sulaukėme žmonių masės. Visi taip susigrūdo, kad nei pirmyn, nei atgal – prekių net neįmanoma pasiimti per minią“, – pasakojo „Laimės spurgyčių“ atstovė Emilija Mikutytė.

Kalėdiniais žiburiais papuošti tiltai, skverai, daugiau kaip 17 pagrindinių miesto gatvių. Tradiciškai pasivaikščioti kviečia Vilniaus gatvės eglučių alėja.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

