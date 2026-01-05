Kiek dar džiugins Kauno eglutė ir ledo čiuožykla po atviru dangumi?

Šiais metais Kauno kalėdinis miestelis, Rotušės aikštėje papuošta art deco stiliaus žaliaskarė buvo gausiai lankomos kauniečių ir miesto svečių, padaryta ne viena šventinė nuotrauka, išsiųsta šimtai laiškų Kalėdų Seneliui. Beje, vaikai su Kalėdų Seneliu galėjo susitikti Rotušės ir Vienybės aikštėse, tad jam tikrai teko išklausyti gausybę vaikų norų. Be to, šį šventinį laikotarpį ypač pasiteisino nemokamas Kalėdų traukinukas, vežiojęs kauniečius Vilniaus gatvėje.
Įprastai šventės užbaigiamos su Trimis Karaliais, kurie Kauną aplankys sausio 6 d., tačiau miesto specialistai nutarė kalėdinius akcentus palikti dar savaitei. Tad visi, kurie dar nespėjo pasigrožėti eglute, tai galės padaryti iki kito antradienio.
„Kalėdų eglutė kauniečius džiugins dar visą šią savaitę, bus pradėta nupuošti sausio 12 d. Tuo metu pradėsime nupuošti ir Kauno viešąsias erdves, kuriose yra kalėdinės dekoracijos. Visą šventinį laikotarpį vertiname labai gerai, viskas praėjo skalndžiai, turėjome daug gerų atsiliepimų tiek apie pačią eglutę, tiek ir apie stikliniuose kupoluose vykusias edukacijas ar šventinius koncertus, kuriuos aplankė tūkstančiai kauniečių. Kalėdinis traukinukas, Senelio rezidencija, edukacijos taip pat buvo gausiai lankomis, kartais net eilės susidarydavo“, – kalėdinį laikotarpį apibūdino Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Pagrindinei Kauno eglei liko savaitė, tačiau Vienybės aikštėje įrengta ledo čiuožykla veiks iki sausio 31 d., tad visa šventinė nuotaika persikels būtent į šią Kauno erdvę.
