 „Kauno dienos“ studijoje – Linas Pečiukaitis: kiaulės galva, naciai ir tiesa apie mečetę

„Kauno dienos“ studijoje – Linas Pečiukaitis: kiaulės galva, naciai ir tiesa apie mečetę

2026-09-16 14:00 kauno.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Kauno regiono baikerių klubų sekretorius Linas Pečiukaitis.

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Gražvydas Muižys (kairėje) ir Linas Pečiukaitis
Gražvydas Muižys (kairėje) ir Linas Pečiukaitis / Redakcijos nuotr.

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L. Pečiukaitis yra vienas iš tų asmenų, kurių nuotraukas dažniausiai matėme po akcijos prie Kauno mečetės. 

Į „Kauno dienos“ studiją žinomas kelio brolių atstovas sutiko ateiti dėl aibės netikslių ar, jo teigimu, tikrovės neatitinkančių faktų, pasirodžiusių viešojoje erdvėje po tarptautinio atgarsio sulaukusio įvykio. 

Pokalbis studijoje – apie tai, kas iš tiesų vyko prie mečetės, kodėl ten atsirado kiaulės galva ir kaltinimai nacistine simbolika bei Rusijos žvalgybos pėdsaku. 

„Ši akcija buvo siekis atkreipti dėmesį į tvarkos pažeidimus, o ne sąmoningas neapykantos kurstymas“, – sako L. Pečiukaitis.

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Linas Pečiukaitis
Kauno dienos studija
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