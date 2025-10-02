 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – vienintelė sentikių cerkvė Kaune

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – vienintelė sentikių cerkvė Kaune

2025-10-02 11:42 kauno.diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos nuotr.

Švento Mikalojaus Stebukladario cerkvė – vienintelė sentikių bažnyčia Kaune, įsikūrusi Žaliakalnyje. Sovietmečiu tai buvo visos Sovietų Sąjungos sentikių centras. Pašventinta 1906 metais, šią cerkvę 2013 metais nuniokojo gaisras. Tuomet mirusio verslininko Bronislovo Lubio našlė Lyda Lubienė iš asmeninių lėšų skyrė per 1 mln. litų cerkvei atstatyti. 

Apie sentikių religiją ir papročius „Kauno detalių“ įkūrėjui ir gidui Laimonui Užomeckiui pasakoja dvasininkas Sergėjus Krasnopiorovas.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno detalės
Kauno istorija
Švento Mikalojaus Stebukladario cerkvė
Laimonas Užomeckis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų