„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: ekskursija po Kauno kunigų seminariją

Virtualioje eksursijoje po Kauno kunigų seminariją išvysime ir mokomąjį altorių, ir seniausią Kauno gatvę, ir net gražiausioje vietoje Lietuvoje įkurdintą krepšinio aikštelę. Caro valdžia, 1863 m. numalšinusi sukilimą, kunigų seminariją ir jos rektorių, vyskupą Motiejų Valančių, iš Varnių perkėlė į Kauną.
Nuo tada čia veikia kunigų seminarija, kuriai vadovavo ir Jonas Mačiulis – Maironis, o lietuvių kalbą dėstė Antanas Baranauskas. Sovietmečiu čia buvo visos sovietų sąjungos krikščionybės centras, ruošęs būsimuosius kunigus.
Dabar Kauno kunigų seminarijos rektorius yra kunigas Liutauras Vilėniškis, kuris „Kauno detalių” įkūrėjui ir gidui Laimonui Užomeckiui atvėrė visas, dažniausiai nuo pašalinių akių užvertas, duris.
Kviečiame žiūrėti:
