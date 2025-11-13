 „Kauno diena” pristato „Kauno detales”: ten, kur lankytojai nepatenka

„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: ten, kur lankytojai nepatenka

Muzikinio teatro užkulisiai
2025-11-13 05:00 kauno.diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tolimais 1892 m. duris atvėręs pagal architekto Justino Golinevičiaus projektą pastatytas Muzikinis teatras Kaune didžiuojasi garbinga istorija. Čia 1920 m. dirbo Steigiamasis Seimas, 1920 – 1925 m. vadovaujant architektams Mykolui Songailai ir Vladimirui Dubeneckiui vyko pastato rekonstrukcija, o 1930 – 1933 m. vadovaujant architektui Vytautui Landsbergiui – Žemkalniui, teatras dar kartą modernizuotas, pastatant dviejų aukštų priestatus. 

Rekonstrukcijos lėmė, kad dabar Kauno valstybinio muzikinio teatro pastate gausu įvairios paskirties patalpų, nuo dekoracijų gamybos cecho iki siuvyklos ar rūbų saugyklos, į kurias lankytojai nepatenka. Tad „Kauno detalių“ įkūrėjas Laimonas Užomeckis kartu su teatro atstove Lina Stankevičiūte kviečia visus į virtualią ekskursiją.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno muzikinis teatras
Muzikinis teatras
Kauno detalės
Kauno istorija
Laimonas Užomeckis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų