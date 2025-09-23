„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: V. Putvinskio gatvės paslaptys

Dailininko ir Velnių muziejaus steigėjo Antano Žmuidzinavičiaus namo kieme esantis sodas, kurį projektavo architektas Stasys Kudokas, tarsi pasislėpęs nuo praeivių akių. Tėvo ir sūnaus Robertų Antinių 7-ios skulptūros, esančios toje pačioje gatvėje įkurtame skverelyje žinomos daugeliui, tačiau retas numano, kad tokie skvereliai sovietmečiu radosi senųjų medinukų vietose.
Kauno menininkų namų pastato istorija, jų pašonėje esantis koplytstulpis diplomatui Stasiui Lozoraičiui prie namo, kuriame jis praleido vos du paskutiniuosius gyvenimo mėnesius. Taip pat – senųjų laiptų, jungusių Žaliakalnio ir Centro rajonus, likučiai.
Visa tai – video ekskursijoje, kurią veda „Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis.
Kviečiame žiūrėt:
Naujausi komentarai