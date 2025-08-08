 Kauniečių atostogos: traukia ir į Palangą, ir į užsienį

Kauniečių atostogos: traukia ir į Palangą, ir į užsienį

– reportažas iš Laisvės alėjos
2025-08-08 11:25 kauno.diena.lt inf.

Besibaigiant vasarai Laisvės alėjoje kauniečių pasiteiravome apie jų atostogas ir pastaruoju metu vis labiau keiksnojamus orus.

Kauniečių atostogos: traukia ir į Palangą, ir į užsienį / Regimanto Zakšensko nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Praeivių atsakymai buvo skirtingi. Vieni renkasi poilsį užsienyje, kiti traukia į Palangą. Netrūko ir aktyvaus poilsio mėgėjų. Dalis kauniečių tikino, kad atostogos – puikus metas ne tik paailsėti, bet ir sužinoti ar pamatyti kažką naujo, todėl jie lankosi muziejuose, lankytinuose objektuose.

Paklausus apie šios vasaros orus, kauniečių nuomonės išsiskyrė, vieniems ši vasara per daug lietinga ir vėsi, kiti džiaugėsi, jog nėra alinančio karščio ir sakė besimėgaujantys šia vasara. 

Reportažo autoriai – Benas Vyšniauskas ir Mantas Pileckas.

