Kauniečiai plūsta į mugę: ko ieško lankytojai?

Štai vieni tokių sugrįžusių – Kęstutis ir Marija. Pora juokavo, kad vakar iš kelių ūkininkų pasiėmė lašinių, paragavo, kurie skaniausi, ir šeštadienį specialiai dėl jų vėl atvyko į mugę.
„Turėjome lašinių degustaciją. Penkių rūšių ragavom, keli buvo tikrai skanūs, pirštus laižėmės, tai nusprendėm vėl jų nusipirkti“, – kalbėjo mugės lankytojai.
Kiti kalbinti praeiviai dairėsi gardesnio sūrio kąsnelio ar uodė ką tik išrūkytas žuvis. Tačiau Kauno mugėje prekeiviai siūlo ne tik tradicinių mėsos, žuvies gaminių, šviežiai užaugintų vaisių ir uogų – ant prekystalių išdėliota ir žvėriena.
Galima mugėje atrasti ir labiau egzotiškų skonių, paragauti Azijoje paplitusių kepinių – samosų, sveikatos šaltinio – japoniškos arbatos. Žinoma, prie kavos puikiai tiks ir latviškos „Karvutės“, tad pasirinkimas perkopė Lietuvos sienas ir kiekvienas gali atrasti tiek tradicijų, tiek ir naujų potyrių.
Tačiau maistas – tik vienas iš daugelio mugės akcentų. Kauno mugėje dažna moteris dairosi į rankų darbo papuošalus, rankines ar kitas stiliaus detales. „Ieškau gražaus rudeninio šalikėlio, labai patiko lininės suknutės, tik gal jau nelabai sezonas, tai dvejoju, ar pirkti“, – tarstelėjo Gabrielė.
Prižadėjau draugei iš mugės pakabuką parvežti, nes ji netikėtai susirgo. Tai ieškau kažko spalvoto, kad jai nuotaiką pakeltų.
„Prižadėjau draugei iš mugės pakabuką parvežti, nes ji netikėtai susirgo. Tai ieškau kažko spalvoto, kad jai nuotaiką pakeltų“, – apžiūrėdama papuošalus kalbėjo kita mugės lankytoja.
Keli vyriškiai dėmėjosi sodinukais, mat norėtų savo sode turėti skanių obuolių. Dar kiti ragavo krašto gėrimų, kurių įprastose parduotuvėse nenusipirksi.
Šeštadienį suplanuota gausi mugės programa. Keliose scenose pasirodys įvairūs kolektyvai, gatvės muzikantai. Šeimų erdvėje kauniečių ir miesto svečių laukia edukacijos, lauko žaidimai ir kitos pramogos. Vakare ties Miesto sodu prasidės ir riedučių žygis.
Primename, kad Kauno mugė vyks iki sekmadienio vakaro. Visą mugės veikimo laiką automobiliais draudžiama kirsti Laisvės alėją iš A. Mickevičiaus ir Maironio gatvių, todėl tenka sukti ratus aplink. Siekiant išvengti transporto spūsčių, patogiausia į Kauno mugę atvykti miesto viešuoju transportu.
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