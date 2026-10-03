Kaunas pakilo į orą: pirmieji keleivių įspūdžiai

Vos pradėjus suktis apžvalgos ratui, prie bilietų kasos jau nutįso eilė. Vieni į gondolas lipo smalsūs, kiti – šiek tiek skeptiški, treti iš anksto žinojo, kad svarbiausia bus gera nuotrauka.
Pirmoji diena parodė ir dar kai ką: žmonės Kauną iš aukštai mato labai skirtingai. Vieniems labiausiai rūpi upė, kitiems – Senamiesčio bokštai, treti iškart ieškojo savo namų, o vaikams, panašu, pats faktas, kad sėdi kabinoje virš miesto, yra pakankama priežastis džiaugtis.
11-metė Vesta apžvalgos ratą išbandė pirmą kartą gyvenime.
„Labai patiko. Man labai patiko pamatyti visą Kauną, Aleksotą“, – įspūdžiais dalijosi mergaitė.
Jos tėtis Žilvinas naująją pramogą taip pat įvertino palankiai.
„Gera pramoga ir vaikams, ir suaugusiems – galima apžiūrėti Kauną, pamatyti jį iš aukštai. Smagu. Esame supęsi apžvalgos ratu Šventojoje, bet tokie mažiukai – nepalyginsi su šiuo“, – vyro nuomone, ir pati vieta pasiteisino:
„Įspūdžiai tikrai neblogi. Manau, kad ir vieta pasiteisino, o ta kritika prieš atidarymą buvo daugiau toks burbulo pūtimas“, – šyptelėjo Žilvinas.
Krizendami iš gondolos išlipo pagyvenusių kauniečių pora: „Vyras norėjo patikrinti, kaip atrodo Kaunas iš viršaus, o aš labiau dairiausi į pažįstamus miesto kampelius. Užplūdo sentimentai. Abu prisiminėme jaunustę ir buvusį apžvalgos ratą Mažajame ąžuolyne prie bibliotekos“.
Senjorų prisiminimus greitai nustelbė klegesys: „super nuotraukos“, „pažiūrėk“, „o tu kaip gerai atrodai“. Jaunuolių kompanija, regis, buvo pasiruošusi iš karto vėl stoti į eilę, bet tai klegėdami nužingsniavo link baseino.
Tuo tarpu kita jaunuolių kompanija buvo gerokai santūresnė: „Nepamatėme nieko to ko nebuvome mate iš Aleksoto apžvalgos aikštelė ar nuo Prisikėlimo bažnyčios stogo. Aišku, kartą išbandyti buvo įdomu, bet kitam kartui jau reikėtų kažkokios ypatingos progos. Be to, kai didoka. 7-8 eurai būtų pats tas“.
Pirmasis pasimatymas su Kaunu iš aukštai ir kitiems paliko vien tik gerą įspūdį.
„Man tai šiaip sau. Ai, labai lėtai sukasi, labai dažnai sustoja. Kai kuriuose sustojimuose nelabai ką matai ir tiesiog sėdi. Tie sustojimai ilgi. Norėtųsi arba greičiau suktis, arba kad tie sustojimai būtų trumpesni“, – sakė Jolanta.
Moteris naująją pramogą palygino su Palangos apžvalgos ratu.
„Palangoje man labiau patiko. Aišku, gražu pasižiūrėti, bet norisi iš aukščiau pasižiūrėti. Kaina, aišku, mažesnė nei Palangoje, bet vis tiek brangoka pramoga“, – savo nuomonę išsakė Jolanta.
Tačiau jos dukra Ugnė į tą pačią kelionę pažvelgė visai kitaip.
„Man labai patiko. Atpažinau objektus, kuriuose buvau, gražu pažiūrėti į upes“, – sakė mergaitė.
Tuo metu vienai kauniečių šeimai pirmoji kelionė apžvalgos ratu netikėtai baigėsi gerokai anksčiau, nei norėjosi. Ne todėl, kad nepatiko vaizdas – mažajam keleiviui tiesiog prireikė kur kas žemiškesnių dalykų.
„Mums labai patiko“, – juokdamasi sakė kaunietė, nulėkusi paskui mažylį, kuriam panorus valgyti ir į tualetą, miesto panorama akimirksniu tapo antraeiliu reikalu.
Jų giminaitė iš Alytaus Danutė naująją Kauno pramogą gyrė.
„Man labai gerą įspūdį paliko. Viskas matosi. Kaunas toks gražus miestas“, – sakė moteris. Alytiškė prisiminė ir savo miesto apžvalgos ratą.
„Alytuje, pamenu, irgi buvo apžvalgos ratas. Tada aš dar mokykloje mokiausi“, – šyptelėjo Danutė.
O ką gi iš tikrųjų pamato žmogus, pakilęs į apžvalgos rato viršų?
Pirmiausia – Nemuno vagą. Iš paukščio skrydžio atsiveria „Mokslo sala“, kitoje upės pusėje galima apžvelgti statomą „Nemunaičių“ kvartalą, „Kauno grūdų“ pastatų kompleksą.
Centrinėje miesto dalyje iš viršaus matyti Karaliaus Mindaugo prospektas, Maironio gatvė, Laisvės alėjos pastatų stogai. Tolėliau žvilgsnis užkliūva už Senamiesčio bokštų. Jie nėra visai čia pat, tačiau iš aukščio tampa ryškiais istorinio Kauno akcentais. Žaliakalnio pusėje išsiskiria Prisikėlimo bažnyčia.
Ir tada prasideda smagiausia dalis – bandymas susigaudyti, ką matai. Apačioje gatvėmis juda automobiliai, žmonės tampa mažais taškeliais, o pažįstamos miesto vietos staiga atrodo visai nepažįstamos. Kaunas, kurį kasdien matai nuo šaligatvio, iš viršaus susidėlioja į kitokį paveikslą.
Olandų kompanijos „SkyView Creation B.V.“ sukurtas apžvalgos ratas pritaikytas veikti visais keturiais metų laikais. Visose 32 uždarose gondolose įrengta išmani klimato kontrolės sistema, todėl miesto panorama turėtų būti prieinama ir kaitrią vasaros popietę, ir rudenišką dulksną ar žiemą krintant pirmosioms snaigėms.
Standartinis pasivažinėjimas trunka apie 15 minučių. Per jas gondola apsuka tris ratus.
Vienoje gondoloje patogiai telpa iki šešių keleivių, o per valandą apžvalgos ratas gali priimti iki 760 žmonių.
Ratas pradeda suktis 11 val. Pirmąją jo darbo dieną netrukus po atidarymo prie bilietų kasos jau buvo nutįsusi eilė.
Vieniems tai buvo proga pirmą kartą pamatyti savo miestą iš paukščio skrydžio, kitiems – nauja vieta pasidaryti dar vieną nuotrauką į telefoną, o kažkam, ko gero, tiesiog reikėjo įsitikinti, ar tas Kaunas iš tiesų toks gražus, kai į jį žiūri ne nuo gatvės, o iš viršaus.
Sprendžiant iš pirmosios dienos šurmulio, norinčiųjų pasitikrinti netrūko.
(be temos)