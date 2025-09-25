Kauną sukaustė eismo spūstys: tokio ryto dar nėra buvę

„Šiandien – išskirtinio dydžio kamščiai mieste… Šįryt navigacija mano vyrui iš Ringaudų į Savanorius rekomendavo važiuoti per Garliavą, HES'ą. Paskaičiavo, kad taip greičiau kamščius aplenkti nei važiuojant per centrą“, – stebėjosi Kauno rajono gyventoja.
„Dar nesu taip ilgai važiavusi į darbą kaip kad šiandien. Iš Aleksoto į centrą – valanda. Tokio ryto dar nėra buvę. Net bolto iš pradžių buvo neįmanoma išsikviesti dėl kamščių“, – pasakojo kita skaitytoja.
Tokias spūstis lemia Č. Radzinausko tilto, Milikonių įkalnės, kitų svarbių atkarpų remontas, o taip pat ir eismo įvykiai.
Primename, kad trečiadienį kauniečiams į telefonus atskriejo aliarmas, kad šie vengtų Č. Radzinausko tilto ir rinktųsi kitą maršrutą, nes ties šiuo tiltu dėl remonto darbų ribojamas eismas. Netrukus paaiškėjo, kad kiek anksčiau per incidentą ant šio remontuojamo Lampėdžių tilto prakiurdytas vilkiko degalų bakas. Skaičiuojama, kad į aplinką išsiliejo apie 300 litrų dyzelinio kuro.
Kaip Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, nutarta uždaryti vieną eismo juostą ant tilto iki rusėjo 26 d. Pravažiuoti bus galima tik viena eismo juosta.
Anot policijos atstovės, tikėtina, kad eismas šioje kelio atkarpoje kurį laiką bus sudėtingesnis.
