Vilniuje – prieššventinės spūstys: eismas vos juda

Kaip skelbia lrt.lt, daugelyje gatvių eismas vos juda, visame mieste skaičiuojama kelios dešimtys grūsčių.
Eismą gerokai apsunkina ir įvykusios avarijos.
Nepaisant erzinančių spūsčių, vis dar renkamės automobilį: kodėl?
Artėjant šventėms miestų gatvėse vėl daugėja automobilių, o kartu – ir nepasitenkinimo. Naujausias šalies gyventojų tyrimas dėl kelionių ir spūsčių prieš šventes atskleidžia, kad net 56 proc. gyventojų erzina spūstys. Tačiau paradoksalu, jog dauguma, nepaisant pasipiktinimo, ir toliau renkasi keliauti automobiliu. Kodėl?
„Prieššventiniu laikotarpiu eismo srautai išauga ne tik rytinėmis, vakarinėmis piko valandomis, tačiau ir dienos metu bei savaitgaliais“, – sakė Arnas Misiūnas, Judumo paslaugų organizavimo padalinio vadovas. Pasak jo, tai kasmet pasikartojantis reiškinys, susijęs su išaugusia prekybos centrų, paslaugų vietų ir renginių lankytojų koncentracija.
Visgi spūstys – tik pasekmė. Tikroji problema slypi mūsų kasdieniuose judumo įpročiuose. Siekiant darnaus judumo pokyčių, svarbu suprasti, kad pokytis įvyks tik tada, kai keisis ir mūsų elgsena.
Nors Vilniuje infrastruktūra įvairioms judumo alternatyvoms jau sukurta – nuo viešojo transporto iki dviračių takų ar patogių pėsčiųjų maršrutų – gyventojai vis dar instinktyviai renkasi automobilį. Tam įtakos turi įsisenėję įpročiai, patogumo siekis ir alternatyvų neįvertinimas.
PLC „Panorama“ generalinė direktorė Birutė Kalanovaitė pasakojo: „Kasmet šventiniu laikotarpiu stebime reikšmingai išaugančius lankytojų srautus mūsų prekybos centre. Žmonės čia ieško dovanų artimiesiems arba susitinka šventiniams pokalbiams. Visada dedame pastangas, kad klientams būtų patogu rinktis darnius keliavimo būdus, o prieššventiniu laikotarpiu tai ypač skatiname. Jie šiltai ir patogiai gali laukti viešojo transporto – patalpų viduje turime stotelę su tvarkaraščio švieslente. Jei leidžia oras, klientai gali naudotis nauja dviračių ir paspirtukų parkavimo zona. Taip pat automobilių stovėjimo aikštelėje turime 30 vietų elektromobiliams.“
„Pokyčiai mieste, sistemos pertvarkos ar verslo sprendimai nepadės, jei patys nepradėsime keliauti kitaip“, – pabrėžė JUDU atstovas. Jo teigimu, eismo valdymo technologijos ir infrastruktūros plėtra gali sumažinti spūsčių poveikį, tačiau esminis veiksnys išlieka kiekvieno žmogaus pasirinkimas.
Kaip judėti darniau, net jei automobilis – kasdienis pasirinkimas
Automobilis daugeliui vis dar išlieka patogiausia susisiekimo priemone, ypač atvykstantiems į Vilnių iš priemiesčių ar tolimesnių vietovių. Tačiau įvažiuojant į miestą šis patogumas neretai baigiasi spūstimis, brangiu parkavimu ir laiko švaistymu. Būtent čia sprendimą siūlo „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo paslauga.
Strategiškai miesto prieigose įrengtos „Statyk ir važiuok“ aikštelės leidžia vairuotojams patogiai palikti automobilį ir visą likusią kelionės dalį tęsti viešuoju transportu. Už simbolinį vieno euro mokestį galima įsigyti specialų bilietą, galiojantį visą dieną, tad jis ypač patogus tiems, kurie mieste planuoja keliauti keliais maršrutais ar užtrukti ilgiau.
Šis sprendimas ne tik ekonomiškas, bet ir praktiškas – bilietą galima įsigyti tiek aikštelių automatinėse kasose, tiek mobiliosiose programėlėse „m.Ticket“ ir „Trafi“. Taip vairuotojai išvengia streso miesto centre, o kartu prisideda prie mažesnio eismo intensyvumo ir taršos.
Pasak JUDU atstovo A. Misiūno, gyventojų elgsena pamažu keičiasi. „Matome aiškią tendenciją – žmonės vis dažniau renkasi šį keliavimo būdą. Atsižvelgdami į augantį poreikį, jau planuojame naujas „Statyk ir važiuok“ aikšteles. Viena jų numatyta Nemenčinės plente, adresu Nemenčinės pl. 2A, ir pradės veikti 2027 metais“, – teigė jis.
Vilniuje šiuo metu veikia trys „Statyk ir važiuok“ aikštelės: Ukmergės g. 246 (šalia PC „Senukai“), Savanorių pr. 124 ir V. Pociūno g. 8 (šalia PC „Vilnius Outlet“). Plačiau apie „Statyk ir važiuok“ aikšteles: https://judu.lt/vairuotojams/statyk-ir-vaziuok-aiksteles/.
