Karmėlavoje atsiras nauja vieta aktyviam poilsiui

Lapkričio 11 d. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Karmėlavos seniūno pavaduotoja Agnė Mozerienė ir rangovų atstovė Irma Rybakovienė simbolinės kapsulės įkasimu užfiksavo darbų pradžią.
„Karmėlava keičiasi: tvarkomos viešosios erdvės, atnaujinami daugiabučiai ir jų kiemai, rekonstruojamos gatvės, o šiandien pradedame naujos laisvalaikio erdvės įrengimo darbus. Ši savivaldybės investicija skirta Karmėlavos seniūnijos žmonėms, kad jie turėtų vietą, kurioje galėtų ne tik pailsėti, bet ir aktyviai leisti laiką“, – sakė Kauno rajono meras.
Karmėlavos laisvalaikio erdvėje bus įrengta krepšinio ir vaikų žaidimų aikštelės, lauko treniruokliai, vieta stalo tenisui, suoliukai, dviračių stovai. Visa teritorija bus apšviesta, o šalia jos sukurtos parkavimo vietos. Jaukumo erdvei suteiks įvairūs želdiniai.
Rangovas „Irtosta“ darbus planuoja užbaigti iki 2026 m. rugsėjo. Projekto vertė – 775 tūkst. eurų.
Kauno rajono savivaldybė pastaraisiais metais skiria daug dėmesio parkams ir viešosioms erdvėms tvarkyti. Atnaujintais parkais džiaugiasi Ramučių, Vandžiogalos gyventojai, Lapėse ir Neveronyse prie vandens telkinių įrengtos aktyvaus poilsio zonos, kitą savaitę prasidės Noreikiškių parko įrengimas. Kitąmet lankytojų jau lauks Giraitės parkas, prasidės naujo Domeikavos parko įrengimo darbai.
