Ką tik parduotas investuotojui, „Sky Office“ pasiekė 100 proc. užimtumą

„Visiškas verslo centro užimtumas patvirtina, kad net ir konkurencingoje Vilniaus biurų rinkoje kokybiški, tvarūs ir strategiškai patogioje vietoje vystomi projektai išlieka itin paklausūs. Kurdami „Sky Office“ nuo pat projekto pradžios orientavomės į tvarius sprendimus, darbo aplinkos kokybę ir ilgalaikę vertę tiek nuomininkams, tiek investuotojams. Tai, kad netrukus po pastato pardavimo pavyko pasiekti visišką jo užimtumą, patvirtina, jog pasirinkta projekto vystymo kryptis pasiteisino, o kokybiški bei tvarūs biurai ir toliau išlieka paklausūs“, – sakė „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Aplinkai draugiškas 18 aukštų, daugiau kaip 12 tūkst. kv. m ploto verslo centras įsikūręs Spaudos g. 7, vienoje sparčiausiai besivystančių Vilniaus verslo teritorijų, šalia Vakarinio aplinkkelio. Šiandien jame veikia daugiau kaip 20 Lietuvos ir tarptautinių įmonių. Tarp pastato nuomininkų – „YIT Lietuva“, „Aljansas Aibė“, „Grinda“, „Payswix“, taip pat tokios žinomos tarptautinės kompanijos kaip „Dr. Oetker“, „Saint-Gobain“, „Eaton“, „Aluprof“ bei kitos stiprios vietinės ir tarptautinės įmonės.
„Šimtaprocentinį užimtumo rodiklį galima vertinti įvairiais pjūviais: tai rodo ir centro valdytojų profesionalumą, ir paties projekto kokybę bei atitikimą rinkos tendencijoms. Tuo tarpu fondui tai yra aiškus signalas, kad investicijų objektas buvo pasirinktas tinkamai įvertinus faktorių visumą, įskaitant besikeičiančios aplinkos riziką ir ilgalaikes perspektyvas. Puikūs „Sky Office“ rodikliai leidžia ramiai planuotis finansų srautus ir siųsti gerą žinią „Evernord“ investuotojams“, – sakė fondo valdytojas Simonas Bačiulis.
„Sky Office“ savo techniniais bei tvarumo sprendimais atitinka A klasės biurams keliamus reikalavimus. Pastatas sertifikuotas tarptautiniu BREEAM New Construction „Excellent“ tvarumo sertifikatu, o 2025 m. LNTPA organizuotame konkurse „Už darnią plėtrą” buvo pripažintas geriausiu komercinės paskirties pastatu Lietuvoje.
Verslo centre įdiegti pažangūs technologiniai ir inžineriniai sprendimai: saulės elektrinė, energiją regeneruojantys greitaeigiai liftai, elektromobilių įkrovimo infrastruktūra, išmaniosios energijos ir vandens valdymo sistemos, moderni šildymo ir vėsinimo sistema su oro drėkinimo sistema. Pastate galimas lankstus biurų išplanavimas, yra įrengtos dviračių saugyklos ir kiti šiuolaikiniams verslams aktualūs sprendimai, užtikrinantys darbuotojų komfortą bei mažesnes eksploatacines sąnaudas. Pastato išskirtinumu tapo ir jaukiai įrengta bei apželdinta terasa viršutiniame aukšte, nuo kurios atsiveria panoraminiai Vilniaus vaizdai. Terasoje įrengtas, vienintelis toks Lietuvoje, stiklinis balkonas.
Apie „YIT Lietuva“
Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ šiemet Lietuvoje švenčia 60 metų veiklos jubiliejų ir priklauso vienam didžiausių rytų Europoje statybos paslaugų koncernui „YIT Corporation“.
„YIT Lietuva“ stato namus geram gyvenimui, erdves, kuriose gali atsiskleisti ir klestėti žmonės bei verslai, kuria infrastruktūrą, kuri užtikrina pagrindines visuomenės funkcijas.
YIT grupė veikia septyniose šalyse, kuriose dirba beveik 4100 profesionalų. 2025 m. pajamos siekė 1,8 mlrd. EUR. „YIT Corporation“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq Helsinki Oy“. www.yitgroup.com.
YIT. Kuriantys ateičiai.
Apie „Evernord“
Šiuo metu „Evernord“ grupė valdo beveik 400 mln. EUR klientų turto. „Evernord Asset Management“ valdo septynis nekilnojamojo turto fondus, veikiančius Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ispanijoje ir Suomijoje bei Europos įmonių obligacijų fondą „Evernord Bond Fund“. Licenciją valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus Lietuvos bankas bendrovei suteikė 2017-aisiais. www.evernord.lt.
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