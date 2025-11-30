Žurnalistas: okupantai plečia teroro kampaniją prieš rusiškų mokyklų nelankančius vaikus

Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė žurnalistas Olehas Baturinas.
Jo teigimu, kolaborantas Pavlo Filipčukas pareiškė, kad Rusijos policijai buvo perduotas 190 vaikų iš keleto Kachovkos rajono bendruomenių sąrašas.
„Netrukus galime tikėtis, kad tėvų atžvilgiu bus imtasi teroro, prasidės nauja pagrobimų banga ir viskas, ką tik gali sugalvoti „didžiosios rusų tautos“ atstovai“, – rašė O. Baturinas.
Cituodamas P. Filipčuką, jis pridūrė, kad 31 vaiko tėvai jau buvo priversti sumokėti okupantams baudas už tai, kad jų vaikai nelanko rusų mokyklų.
Kaip buvo pranešta anksčiau, rusai šantažuoja laikinai okupuotų teritorijų gyventojus, grasindami atimti tėvų teises, kad priverstų jų vaikus lankyti rusiškas mokyklas, kuriose jiems nuolat transliuojama Kremliaus propaganda.