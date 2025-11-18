 Seimas nemano, kad dėl lytiškumo temų mokyklos turėtų tartis su tėvais

2025-11-18 14:21
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas nepritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms suteikti teisę tėvams nuspręsti, ar jų vaikams reikalingos gyvenimo įgūdžių programos pamokos lytiškumo temomis.

Ši Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nario Igno Vėgėlės iniciatyva nesulaukė pritarimo po pateikimo. Ketvirtadienį ją palaikė 43 Seimo nariai, prieš buvo 26, susilaikė 34 parlamentarai.

Visgi, I. Vėgėlei jau antrą kartą buvo suteikta galimybė šį projektą tobulinti.

Parlamentaras siūlė, kad moksleivių tėvai galėtų nuspręsti, ar jų vaikams iki 16 metų turi būti dėstomos lytiškumo ugdymo temos.

„Šiuo metu tėvai neturi teisės spręsti dėl lytiškumo pamokų savo vaikams, o pagal Konstituciją privalėtų ją turėti“, – Seimui pateikdamas Švietimo įstatymo pataisas sakė I. Vėgėlė.

Priėmus įstatymo pataisas, anot I. Vėgelės, būtų atkurtas 2016 m. buvęs reguliavimas, kuris leido mokykloms kartu su tėvais spręsti dėl lytiškumo ugdymo turinio.

„Esu tikras, kad projektas atkurs iki tol buvusį bendradarbiavimą tarp mokytojų, tėvų ir vaikų“, – sakė parlamentaras.

Jis apgailestavo, kad 2022 m. įsigaliojusi gyvenimo įgūdžių bendroji programa panaikino buvusį bendradarbiavimo principą.

I. Vėgėlė akcentavo, kad neketina panaikinti lytiškumo pamokų, bet siekia, kad „jos atitiktų Konstituciją ir  bendradarbiavimo elementą tarp mokytojų ir tėvų“.  

„Klausimas ne apie tai, kad naikinti gyvenimo įgūdžio programą. Ji reikalinga ir paruošia vaikus  gyvenimui“, – teigė projekto autorius.

Pritaręs iniciatyvai Seimo narys Vytautas Sinica sakė, kad lytiškumo ugdymas – tai biologijos ir moralės klausimas.

„Tai turi būti tėvų rankose“, – sakė jis.

Projektui oponavę parlamentarai mano, kad moksleiviai, negavę žinių lytiškumo temomis mokyklose, jų ieškos kitais būdais, visu pirma, internete.

Liberalas Simonas Gentvilas ir konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė perspėjo, kad pasiūlytos iniciatyvos pasekmė gali būti nepageidaujamų nėštumų šuolis tarp nepilnamečių merginų.

Šiuo metu įstatymas nenumato pareigos švietimo įstaigoms konsultuotis su tėvais dėl gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo, taip pat nesuteikia jiems teisės spręsti dėl lytiškumo ugdymo poreikio mokykloje.

