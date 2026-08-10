Greta Kauno LEZ kitąmet pradės statyti penkių gamybinių pastatų kompleksą

„Meles“ vadovas Alfredas Skinulis portalui teigė, kad projekto tikslas yra įkurti pramoninę zoną ir šiuo metu yra atliekamas jo poveikio aplinkai vertinimas (PAV), tačiau investicijų ir to, kokie verslai galėtų nuomotis pastatus, neatskleidė.
Pasak jo, siekiama pritraukti verslus, kurie orientuojasi į inovatyvias technologijas ir naudoja žiedinės ekonomikos principus.
Anot portalo, maždaug 1,9 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatai projektuojami įmonei priklausančiame 2,8 hektaro sklype, o visame komplekse galėtų dirbti iki 100 žmonių.
Naujausi komentarai