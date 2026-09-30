 Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę

Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę

2026-09-30 15:05 kauno.diena.lt inf.

Šiandien Gintautas Kirkila-Klarkas bus palaidotas Panemunės kapinėse. Vakar ir šiandien daugybė žmonių rinkosi į „Tylos namus“ atsisveikinimui su velioniu.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Salėje buvo galima išvysti ekrane besikeičiančias dainininko gyvenimo akimirkas – nuotraukose liko jo kelionės, kasdienybė, scenos metai. Fone skambėjo jo ir grupės „Balius“ dainos.

19
Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku
Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku

Šįryt Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje už G. Kirkilą buvo aukojamos šv. Mišios.

Po pietų urna išnešta iš laidojimo namų. Procesija patraukė Panemunės kapinių link.

Muzika ir koncertai G. Kirkilą lydėjo iki pat gyvenimo pabaigos.

Žinomas vyras mirė rugsėjo 26-ąją, eidamas 65-uosius metus.

Šiame straipsnyje:
Gintautas Kirkila-Klarkas
paskutinė kelionė
laidotuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų