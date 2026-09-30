Gintautas Kirkila-Klarkas išlydimas į paskutinę kelionę

Salėje buvo galima išvysti ekrane besikeičiančias dainininko gyvenimo akimirkas – nuotraukose liko jo kelionės, kasdienybė, scenos metai. Fone skambėjo jo ir grupės „Balius“ dainos.
19
Atsisveikinimas su Gintautu Kirkila-Klarku
Šįryt Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje už G. Kirkilą buvo aukojamos šv. Mišios.
Po pietų urna išnešta iš laidojimo namų. Procesija patraukė Panemunės kapinių link.
Muzika ir koncertai G. Kirkilą lydėjo iki pat gyvenimo pabaigos.
Žinomas vyras mirė rugsėjo 26-ąją, eidamas 65-uosius metus.
Šiame straipsnyje:
Naujausi komentarai