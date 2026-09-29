Kaune – atsisveikinimas su netikėtai mirusiu Gintautu Kirkila-Klarku

Į „Tylos namų“ „Santakos“ salę po truputį renkasi žmonės. Šiandien čia galima apsilankyti iki 21 val. Laidotuvės vyks rytoj, trečiadienį.
Apie šio žinomo kauniečio netektį viešai kalbėję kolegos pabrėžė ne tik jo energiją scenoje, bet ir kitokią – ramesnę, santūresnę asmenybės pusę.
Prie atsisveikinimo salės padėta knyga, kurioje buvo galima palikti ameninį atsiminimą apie mirusįjį, kai lankėmės dar buvo tuščia. Salėje sėdėjo keliolika žmonių: artimieji, draugai, kūrybos gerbėjai. Dalis ratelyje tyliai dalijosi prisiminimais. Kiti tyliai stebėjo ekrane besikeičiančias nuotraukas, kuriose – akimirkos iš G. Kirkilos kelionių, kasdienybės. Fone skambėjo jo dainos.
Kartu su besirenkančiais atsisveikinti salė pamažu pildėsi baltomis gėlėmis.
64-erių atlikėjas mirė labai netikėtai. Grupė „Balius“ koncertuodavo ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir miesteliuose, kultūros centruose, privačiose šventėse.
Klarkas scenoje turėjo savitą braižą – skrybėlė, energija, išraiškingi judesiai ir gebėjimas akimirksniu užmegzti ryšį su publika. Skrybėlė jį lydėjo ir kasdieniniame gyvenime.
Trečiadienį 8 val. už G. Kirkilą bus aukojamos šv. Mišios Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 14 val. urna bus išnešama. Laidotuvės vyks Panemunės kapinėse.
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