Finansuos būsimų pedagogų studijas, perkvalifikavimą ir pritraukimą

Švietimo specialistai išanalizavo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikį ateinantiems penkeriems metams ir nustatė, kad Kauno rajono mokyklose trūks apie 20 pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistų ir daugiau nei 160 mokytojų. Taip pat reikės pamainos iš darbo išėjusiems vyresnio amžiaus matematikos, fizikos, pradinio ugdymo mokytojams.
Siekiant užtikrinti pakankamą pedagogų skaičių Kauno rajono savivaldybės mokyklose, tikslinga populiarinti pedagogo profesiją, finansuoti trūkstamų specialistų pedagoginės kvalifikacijos įgijimo studijas ir teikti finansinę paramą pirmąsias pedagogines studijas baigusiems asmenims įsikurti gyvenamojoje vietoje.
Savivaldybė iš dalies finansuos pedagogų persikvalifikavimą ir papildomo mokomojo dalyko specializacijos įgijimą (80 proc. studijų kainos) – savivaldybėje gyvenančių asmenų persikvalifikavimą ir pedagoginės kvalifikacijos įgijimą. Taip pat bus skiriamos tikslinės 200 eurų stipendijos studentams, pasirinkusiems pirmąsias pedagogines bakalauro studijas mokomųjų dalykų, kurių mokymui trūksta mokytojų pakaunės mokyklose.
Pirmąsias pedagogines studijas baigusiam asmeniui savivaldybė skirs 5 tūkst. eurų įsikurti Kauno rajone.
Šias skatinamąsias priemones galės gauti tie asmenys, kurie einamaisiais metais po studijų baigimo įsidarbins Kauno rajono mokykloje ir joje dirbs ne mažiau kaip penkerius metus ir ne mažesniu kaip 0,25 etato.
Per pastaruosius penkerius metus pagal Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajono mokyklas 2021–2025 m. tvarkos aprašą buvo finansuotos 108 mokytojų ar būsimų mokytojų studijos. Mokyklose pradėjo dirbti 59 mokytojai, pasinaudoję savivaldybės studijų finansavimu. Daugiausia parengta ikimokyklinio (23) ir pradinio (14) ugdymo mokytojų.
Jau ketvirtus metus Kauno rajone veikia Jaunojo pedagogo klubas, kurio tikslas yra sudaryti sąlygas 9–12 klasių mokiniams susipažinti su mokytojo profesija. Iš 39 Jaunojo pedagogo klubo abiturientų pedagogikos studijas pasirinko 14 (2025 m. iš 8 abiturientų – 4). Pagal „Renkuosi mokyti“ programą nuo 2022 m. parengti trys mokytojai: fizikos (Kulautuvos pagrindinei mokyklai), istorijos ir matematikos (Karmėlavos Balio Buračo gimnazijai).
