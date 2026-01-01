 Daiva Eidukynienė – nauja Zapyškio seniūnė

Zapyškio seniūnijoje prasideda naujas etapas – nuo sausio 6 d. dirbti pradėjo naujoji seniūnė Daiva Eidukynienė. Ji pakeitė šiose pareigose beveik penkioliką metų dirbusį Sigitą Imbrasą.

Tąsa: D. Eidukynienė Kauno rajono savivaldybės administracijoje dirba nuo 2021 m. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

D. Eidukynienė – ilgametę vadovaujamojo darbo patirtį turinti specialistė. Savo profesinį kelią ji pradėjo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas), kur 1990 m. įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Daugiau nei du dešimtmečius ji dirbo vadovaujančiose pareigose įvairiose įmonėse: „Trikotažas“, „Omniteksas“, „Garlita“, kur rūpinosi rinkodara, projektų valdymu, gamybos procesais ir komandų telkimu bendram tikslui.

Nuo 2021 m. D. Eidukynienė savo profesinį kelią tęsė Kauno rajono savivaldybės administracijoje, dirbo Lapių seniūnijos seniūno pavaduotoja. Esant tarnybinei būtinybei, nuo 2025 m. liepos 21 d. jai buvo patikėta laikinai vadovauti Zapyškio seniūnijai.

Laimėjusi konkursą, D. Eidukynienė oficialiai tapo Zapyškio seniūnijos seniūne.Tai ne tik naujos pareigos, bet ir atsakomybė dirbti dėl Zapyškio krašto žmonių gerovės, puoselėti bendruomeniškumą ir tęsti tai, kas sukurta per daugelį metų.

