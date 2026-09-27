 Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas

Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas

2026-09-27 14:20 kauno.diena.lt inf.

Socialiniuose tinkluose masiškai plinta vaizdo įrašai iš UTMA. Kaip teigiama, užfiksuota, kaip Dominykas Dirkstys bando nukąsti Sergejui Maslobojevui ausį.

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<span>Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas</span>
Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas / A. Kandelio vaizdo įrašo stop kadras, T. Biliūno / BNS nuotr.

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Įraše galima matyti momentą, kuriame D. Dirkstys priartėja prie priešininko ausies ir, rodos, bando kąsti.

Geriausiai šį momentą galima įžvelgti šokėjo Andriaus Kandelio paviešintame vaizdo įraše.

„Dirkstys kanda Maslobojevui į ausį“, – rašė A. Kandelis.

Portalas bandė susisiekti su A. Kandeliu dėl vaizdo įrašo autentiškumo, tačiau iki sekmadienio popietės to padaryti nepavyko.

Tiesa, į socialiniuose tinkluose plintančius vaizdus sureagavo ir pats S. Maslobojevas. Jis pasidalijo vaizdo įrašu iš žiniasklaidos kanalų ir uždėjo šypsenėles.

Buvusi D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul prie šio vaizdo įrašo taip pat rėžė: „Dėl reklamos padarys bet ką.“

Ji socialiniuose tinkluose jau ir anksčiau reiškė palaikymą S. Maslobojevui ir priminė: „Keliam taurę. Už geriausią. Palaikymas buvo girdėti visoj „Žalgirio“ arenoj.“

Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau. „Gerai, nukąsiu ausį“, – sakė jis S. Maslobojevui.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
Sergejus Maslobojevas
UTMA
kanda ausį

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