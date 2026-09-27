Dirkstys bandė Maslobojevui nukąsti ausį? Sureagavo ir Pikul, ir nugalėjęs kovotojas

Įraše galima matyti momentą, kuriame D. Dirkstys priartėja prie priešininko ausies ir, rodos, bando kąsti.
Geriausiai šį momentą galima įžvelgti šokėjo Andriaus Kandelio paviešintame vaizdo įraše.
„Dirkstys kanda Maslobojevui į ausį“, – rašė A. Kandelis.
Portalas bandė susisiekti su A. Kandeliu dėl vaizdo įrašo autentiškumo, tačiau iki sekmadienio popietės to padaryti nepavyko.
Tiesa, į socialiniuose tinkluose plintančius vaizdus sureagavo ir pats S. Maslobojevas. Jis pasidalijo vaizdo įrašu iš žiniasklaidos kanalų ir uždėjo šypsenėles.
Buvusi D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul prie šio vaizdo įrašo taip pat rėžė: „Dėl reklamos padarys bet ką.“
Ji socialiniuose tinkluose jau ir anksčiau reiškė palaikymą S. Maslobojevui ir priminė: „Keliam taurę. Už geriausią. Palaikymas buvo girdėti visoj „Žalgirio“ arenoj.“
Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau. „Gerai, nukąsiu ausį“, – sakė jis S. Maslobojevui.
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