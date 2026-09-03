Dėl vietos profesinėje mokykloje tenka pakovoti

„Mūsų sėkmės raktas – lankstumas, atvirumas, inovatyvumas, gebėjimas megzti ir puoselėti partnerystes su verslu, kitomis mokymo įstaigomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – tvirtino KAUTECH direktorius dr. Paulius Čepas. Po keleto korekcijų, kurios stojantiesiems suteikė daugiau pasirinkimo galimybių, dalis programų įgavo naują kvėpavimą ir pritraukė daugiau stojančiųjų.
Liko už brūkšnio
Šiųmetis priėmimas parodė, kad profesinėje mokykloje vieta nebūtinai garantuota kiekvienam norinčiajam. Transporto priemonių remontininko programoje už konkurso ribos liko daugiau nei 20 pretendentų, didesnis nei pernai konkursas vyko ir į elektrikų programą. „Pastebėjome, kad norinčiųjų tapti elektrikais mokymosi vidurkis gerokai aukštesnis nei anksčiau“, – rezultatais dalijosi direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tomas Paulius. Konkurencija vyko ir į orlaivių mechaniko, kelininko, transporto priemonių elektroniko, pirtininko programą.
Daugiau stojančiųjų sulaukė santechniko programa. Paskelbtas priėmimas į III lygio programą suteikė daugiau pasirinkimo: profesijos galima mokytis kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą arba, turint pagrindinį išsilavinimą, rinktis tik profesinį mokymą.
Startavusi pedagogo padėjėjo programa sulaukė didelio susidomėjimo – į dvylika vietų pretendavo per 20 stojančiųjų. Surinkta ir buitinių elektrinių prietaisų atnaujinimo ir remonto techniko programos grupė. Tačiau ne visose naujose programose pavyko suformuoti grupes – jų populiarumui įsitvirtinti, pasak T. Pauliaus, reikia laiko: „Žvelgėme realistiškai, bet džiaugiamės tomis, kurios pritraukė mokinių. Žinoma, keliame sau iššūkį stiprinti profesinio orientavimo veiklas mažiau paklausioms specialybėms populiarinti.“
„Erasmus+“ spurtas
Stiprėja ir tarptautinė kryptis. 2026 m. tarp 45 profesinio mokymo įstaigų KAUTECH užima antrą vietą pagal „Erasmus+“ mobilumo projektams skirtas lėšas.
Pasak projektų vadovės Aidos Ilonos Gružinskienės, į praktiką užsienyje galės išvykti 145 mokiniai, t. y. beveik dvigubai daugiau nei anksčiau. 83 darbuotojai dalyvaus darbo stebėjimo vizituose, kursuose ir mokymo vizituose. Pirmą kartą į KAUTECH bus kviečiami užsienio ekspertai, kurie centro dirbtuvėse ves praktinius mokymus.
Injekcija infrastruktūrai
KAUTECH laukia ir reikšmingos investicijos į infrastruktūrą. Baigtas 3 mln. eurų vertės projekto paraiškos vertinimas. Lėšos bus investuojamos į mokymo infrastruktūros modernizavimą, didžiausią dalį skiriant Vilkijos skyriui. Čia planuojama įrengti šiltnamius dekoratyvinio apželdinimo ir tiksliosios žemdirbystės programoms. Iš viso trylikai profesinio mokymo programų bus atnaujinama praktiniam mokymui reikalinga įranga. Tai leis mokiniams įgyti darbo rinkai aktualių Pramonės 4.0 ir žaliosios transformacijos kompetencijų.
Žingsniai žaliąja kryptimi
KAUTECH keletą metų diegia ekologiškus sprendimus. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros darbotvarkė „Tvari mokykla 2030“ pakvietė centrą prisijungti prie bendruomenės ir pasidalyti gerąja patirtimi su kitų įstaigų atstovais. Pasak direktoriaus pavaduotojos plėtrai R. Jakaitienės, ekspertai vertina įstaigos patirtį ir sprendimus, aprėpiančius tiek infrastruktūrą, tiek praktinį mokinių įtraukimą į tvarumo veiklas. Įstaiga jau turi Žaliąją vėliavą ir yra Europos „Eco-Schools“ tinklo dalis. Tikima, kad pavyks lengvai įsilieti į „Tvari mokyklas 2030“ veiklą.
Mokymasis – nuolatinis procesas
Tvirtindamas, kad KAUTECH šiuos mokslo metus pasitinka stipresnis, lankstesnis ir inovatyvesnis, direktorius akcentavo augimą: „Centras per savo istoriją nuolat plėtėsi, technologiškai tobulėjo, tad šiandien, pažvelgę į mokymo formų architektūrą, matome, kad savo mokiniams galime pasiūlyti itin platų mokymosi spektrą: nuo įvairios trukmės programų iki mokymosi pameistrystės forma, taip atliepdami mokymosi visą gyvenimą filosofiją.“
Dr. P. Čepas neabejoja, kad pasirinkta teisinga kryptis, ir linki mokiniams taip pat nesustoti, tobulėti, svajoti, kartu su KAUTECH kurti savą ateities karjerą.
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