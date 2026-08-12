Be Roberto Kauno žinios Karo muziejus nutraukė bendradarbiavimą su pogrindžio spaustuve „ab“

Minėta spaustuvė yra privati, priklauso ją įkūrusio Vytauto Andziulio šeimai, tačiau veikė kaip Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pavaldaus muziejaus padalinys.
Portalo žiniomis, praėjusią savaitę ministrui derinti pateiktuose muziejaus veiklos nuostatų pakeitimuose siūlyta išbraukti nuostatą, kad pogrindžio spaustuvė „ab“ liktų muziejaus ekspozicijoje.
Krašto apsaugos ministro patarėja Aistė Žilinskienė portalui teigė, kad R. Kaunas, gavęs šiuos dokumentus, susidomėjo sprendimo priežastimis.
„Tuomet paaiškėjo ir muziejaus ketinimai nebepratęsti panaudos sutarties su pastato, kuriame buvo minėta pogrindžio spaustuvė, savininkais – Andziulių šeima“, – portalui teigė ji.
Karo muziejus portalui nurodė, kad toks sprendimas priimtas, nes „atsiradus naujiems prioritetams ir veiklos kryptims, tenka peržiūrėti esamus“. Muziejus pastaraisiais metais perėmė naujų objektų, planuoja kitų objektų kapitalinį tvarkymą.
Spaustuvės panaudos sutartis pasibaigė rugpjūčio 6 dieną ir nebuvo pratęsta. Pasak muziejaus, spaustuvės savininkams buvo pasiūlyta prisijungti prie Karo muziejaus kolektyvo arba veiklą tęsti sudarius bendradarbiavimo sutartį.
Muziejaus teigimu, visos planuojamos permainos buvo suderintos su KAM Teisės ir Logistikos departamentais, muziejaus sritį tuomet kuravusiu viceministru.
R. Kaunas ketvirtadienį turėtų pats apžiūrėti spaustuvę, susitikti su jos darbuotojais ir Karo muziejaus direktore.
„ab“ – slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė‑leidykla, kuri nuo 1981 metų veikė prie Kauno esančiame Salių kaime. Ją įkūrė V. Andziulis ir Juozas Bacevičius.
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