Atranka į Kauno teismo vadovus nevykdoma: laukiama galutinio sprendimo dėl Purvainio nuobaudos

Atrankoje į teismo pirmininkus dalyvaujančiam teisėjui A. Purvainiui už nepagarbų ir nemandagų elgesį bendraujant su kolegomis ir teismo personalu pirmadienį Teisėjų garbės teismas pareiškė pastabą. Sprendimas dėl šios nuobaudos skyrimo nėra galutinis ir per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
„Dėl bylos nagrinėjimo Teisėjų garbės teisme atranka buvo sustabdyta, o pretendentas nėra atšaukęs savo kandidatūros. Teisinis reguliavimas nedraudžia asmeniui kandidatuoti į šias pareigas. Kadangi Teisėjų garbės teismo sprendimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, Pretendentų į teisėjus atrankos komisija lauks galutinio sprendimo“, – rašoma Nacionalinės teismų administracijos atsakyme Eltai.
Pirminis atrankos sustabdymas įvyko balandžio 28 d. Tada nuspręsta laukti, kol Teisėjų etikos ir drausmės komisija priims sprendimą. Teisėjų etikos ir garbės komisijai priėmus sprendimą iškelti drausmės bylą, Atrankos komisija gegužės 26 d. nutarė tęsti atrankos stabdymą dėl drausmės bylos nagrinėjimo Teisėjų garbės teisme
Šiuo metu teismui laikinai vadovauja buvusio pirmininko pavaduotoja teisėja Vaida Motiejūnienė.
Atrankoje į teismo vadovus be minėto A. Purvainio dalyvauja dar du Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjai – Vaidotas Granickas ir Kristina Imbrasienė.
Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei pagal kompetenciją įstatymų priskirtas administracinių nusižengimų bylas. Taip pat įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
2024 m. Kauno apylinkės teisme išnagrinėtos 26 tūkst. 777 bylos.
Šiam teisme dirba apie 70 teisėjų, 134 valstybės tarnautojai, 126 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
