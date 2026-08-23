Artūras Poviliūnas: gyvenimas, paskirtas Lietuvos sportui

Jubiliejaus šventėje dalyvavęs Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis jubiliatą pasveikino mero vardu ir įteikė jam vardinį mero laikrodį. „Linkiu, kad metai bėgtų, o jūsų patirtis ir toliau padėtų auginti jaunąją sportininkų kartą, mylinčią sportą ir siekiančią aukščiausių rezultatų. Tikiu, kad dar ne vienas Kauno rajono sportininkas, prie kurio ugdymo prisidėsite, kops ant aukščiausių apdovanojimų pakylų“, – sveikino vicemeras.
A. Poviliūnas – ilgametis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas, vienas nepriklausomos Lietuvos olimpinio judėjimo atkūrėjų, Lietuvos sporto universiteto garbės daktaras, Lietuvos olimpinės akademijos akademikas. Daugiau kaip penkis dešimtmečius jo veikla buvo neatsiejama nuo Lietuvos sporto mokslo, olimpinio ugdymo, sporto organizavimo ir šalies vardo garsinimo pasaulyje.
Ypatingą vietą A. Poviliūno veikloje užėmė LTOK atkūrimas. 1988 m. jis vadovavo komiteto atkūrimo darbo grupei ir iki 2012 m. – komitetui. Jo veikla reikšmingai prisidėjo prie to, kad atkūrus nepriklausomybę Lietuvos sportininkai vėl galėjo varžytis tarptautinėje arenoje po savo šalies vėliava.
Jubiliejinė popietė tapo proga ne tik pasveikinti A. Poviliūną garbingos sukakties proga, bet ir prisiminti jo svarų indėlį į Lietuvos sporto, olimpinio judėjimo ir valstybės istoriją.
Šventinės popietės metu susirinkusiesiems pristatytas pranešimas apie A. Poviliūno tarnystę Lietuvos sportui ir valstybei, parodytas jo gyvenimo keliui skirtas dokumentinis filmas, skambėjo sveikinimai ir prisiminimai.
Jubiliejaus proga LSM taip pat pristatyta speciali paroda „Docento dr. Artūro Poviliūno apdovanojimai ir gyvenimo darbai“, kurioje atsispindėjo jo ilgametė mokslinė, visuomeninė, sportinė veikla ir pelnyti apdovanojimai.
A. Poviliūno indėlis į Lietuvos sportą ir olimpinį judėjimą įvertintas gausybe aukštų Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų. Jam įteiktas Tarptautinio olimpinio komiteto Olimpinis ordinas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino apdovanojimai ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius. 1999 m. jis išrinktas geriausiu XX a. Lietuvos sporto vadovu, o 2016 m. jam suteiktas Pasaulio lietuvių sporto ambasadoriaus vardas.
Jubiliejinė popietė tapo proga ne tik pasveikinti A. Poviliūną garbingos sukakties proga, bet ir prisiminti jo svarų indėlį į Lietuvos sporto, olimpinio judėjimo ir valstybės istoriją.
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