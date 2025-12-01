Akademija – triskart Nacionalinio judumo iššūkio čempionė

Šiemet iššūkis sulaukė itin didelio aktyvumo: dalyvių skaičius išaugo 14 proc. ir pasiekė 117 823. Per du mėnesius visi dalyviai kartu nuėjo 51,1 mlrd. žingsnių – tiek, kiek reikėtų norint 1 023 kartus apeiti aplink Žemę.
Per penkerius metus Nacionalinis judumo iššūkis subūrė plačią šalies ir užsienio lietuvių bendruomenę ir tapo nuolat augančia nacionaline platforma. Palyginti su 2021 m., vidutinis dienos žingsnių skaičius išaugo 61 proc., o vaikščiojimo laikas padvigubėjo – nuo 36 min. iki beveik 1 val. per dieną. Šių metų iššūkis pasižymėjo ypač aktyviu mokyklų, miestų ir organizacijų įsitraukimu, o didžiausius vidurkius fiksavo pasaulio lietuviai ir miestelių gyventojai.
Šalies vadovas pabrėžė, kad ši iniciatyva ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir stiprina bendrystę. Prezidentas akcentavo, kad tūkstančiai moksleivių, suaugusiųjų ir senjorų prisijungė prie savo bendruomenių, o aktyvus užsienio lietuvių dalyvavimas rodo, kad ryšys su Tėvyne išlieka gyvas.
„Prieš penkerius metus pradėjome Nacionalinį judumo iššūkį, siekdami atkreipti dėmesį į darnaus judumo ir sveiko gyvenimo būdo svarbą, tačiau vargiai galėjome įsivaizduoti, kad iššūkis iš tiesų suvienys Lietuvą, suburs tiek daug žmonių ir taps nacionaline bendruomeniškumo platforma“, – sakė Prezidentas.
Šalies vadovas taip pat pabrėžė bendruomenių svarbą ir tai, kad sveikesnis gyvenimas prasideda nuo konkrečių pasirinkimų. „Daugiau vaikštome, dažniau renkamės alternatyvias transporto priemones. Virsdami kasdieniais įpročiais, šie pasirinkimai stiprina mūsų fizinę ir emocinę sveikatą ir prisideda prie švaresnės aplinkos“, – teigė šalies vadovas.
Apdovanojimų ceremonijos metu prezidentas pasveikino nugalėtojus ir padėkojo visiems dalyviams už aktyvumą, įsitraukimą ir draugišką konkurenciją.
