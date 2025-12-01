 Akademija – triskart Nacionalinio judumo iššūkio čempionė

Akademija – triskart Nacionalinio judumo iššūkio čempionė

2025-12-01 13:00 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 24 d. pasveikino 2025 m. Nacionalinio judumo iššūkio nugalėtojus – aktyviausias mokyklų, miestų, miestelių, bendruomenių, organizacijų, aukštųjų mokyklų, pasaulio lietuvių žygeivių bei dviratininkų komandas. Miestelių kategorijoje jau trečius metus iš eilės 1-ąją vietą laimėjo Akademija (Kauno r.), kurios gyventojai nuėjo 186 901 116 žingsnius.

Nugalėtojai: miestelių kategorijoje jau trečius metus iš eilės 1-ąją vietą laimėjo Akademija.
Nugalėtojai: miestelių kategorijoje jau trečius metus iš eilės 1-ąją vietą laimėjo Akademija. / R. Dačkaus nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šiemet iššūkis sulaukė itin didelio aktyvumo: dalyvių skaičius išaugo 14 proc. ir pasiekė 117 823. Per du mėnesius visi dalyviai kartu nuėjo 51,1 mlrd. žingsnių – tiek, kiek reikėtų norint 1 023 kartus apeiti aplink Žemę.

Per penkerius metus Nacionalinis judumo iššūkis subūrė plačią šalies ir užsienio lietuvių bendruomenę ir tapo nuolat augančia nacionaline platforma. Palyginti su 2021 m., vidutinis dienos žingsnių skaičius išaugo 61 proc., o vaikščiojimo laikas padvigubėjo – nuo 36 min. iki beveik 1 val. per dieną. Šių metų iššūkis pasižymėjo ypač aktyviu mokyklų, miestų ir organizacijų įsitraukimu, o didžiausius vidurkius fiksavo pasaulio lietuviai ir miestelių gyventojai.

Šalies vadovas pabrėžė, kad ši iniciatyva ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir stiprina bendrystę. Prezidentas akcentavo, kad tūkstančiai moksleivių, suaugusiųjų ir senjorų prisijungė prie savo bendruomenių, o aktyvus užsienio lietuvių dalyvavimas rodo, kad ryšys su Tėvyne išlieka gyvas.

„Prieš penkerius metus pradėjome Nacionalinį judumo iššūkį, siekdami atkreipti dėmesį į darnaus judumo ir sveiko gyvenimo būdo svarbą, tačiau vargiai galėjome įsivaizduoti, kad iššūkis iš tiesų suvienys Lietuvą, suburs tiek daug žmonių ir taps nacionaline bendruomeniškumo platforma“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas taip pat pabrėžė bendruomenių svarbą ir tai, kad sveikesnis gyvenimas prasideda nuo konkrečių pasirinkimų. „Daugiau vaikštome, dažniau renkamės alternatyvias transporto priemones. Virsdami kasdieniais įpročiais, šie pasirinkimai stiprina mūsų fizinę ir emocinę sveikatą ir prisideda prie švaresnės aplinkos“, – teigė šalies vadovas.

Apdovanojimų ceremonijos metu prezidentas pasveikino nugalėtojus ir padėkojo visiems dalyviams už aktyvumą, įsitraukimą ir draugišką konkurenciją.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinis judumo iššūkis
nugalėtojai
Akademija
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų