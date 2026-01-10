Bažnyčią iš sniego savo kieme pastatęs Vytis: tai – padėka už suteiktą pagalbą

Ir žiemą, ir vasarą
Iškritus sniegui vyras išlaisvina savo vaizduotę ir netrukus balta snaigių paklotė virsta statiniais, kuriuos galima apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Pavyzdžiui, 2022-aisiais Kaunui tapus Europos kultūros sostine, jo kieme buvo apsigyvenęs pagrindinis įvykio akcentas – Mitinis Kauno žvėris iš sniego. Tų pačių metų gruodį čia atsirado ir imbierinis sniego namelis su viduje įsikūrusia „Ledo arbatine“.
Verta paminėti, kad kauniečio realizuotos idėjos aplinkinių žvilgsnius traukia ir tada, kai sniego nėra. 2023-ųjų vasarą pievoje prie namo iš paukščio skrydžio buvo galima pamatyti užrašą „Ukraina NATO“. Šitoks – kūrybinę formą įgavęs – V. Lasio tekstas buvo adresuotas tuomečiam JAV prezidentui Joe Bidenui. 2024-aisiais vyro kieme iš sniego iškilo atminties kalnelis, ant kurio pražydo šimtas neužmirštuolių, įprasminusių Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.
Idėja gimė netikėtai
Paklaustas, kodėl šią žiemą iš sniego sumanė pastatyti bažnyčią, kaunietis atsakė, kad toks sprendimas buvo netikėtas ir jam pačiam.
„Pajautimas, kad šiemet iš sniego noriu pastatyti ne kažką pramoginės paskirties, o bažnyčią, atėjo savaime. Prieš Naujuosius metus, kai prisnigo ir spustelėjo šaltukas, užšaldžiau ledo kubų ir per dieną iš jų padariau „U“ raidės formos pamatą. Paskui ant šio ledinio pamato sudėjau sniego kaladėles ir nulipdžiau namelį su šlaitiniu stogu. Kai ant šio stogo iškėliau kryžių, pradėjo snigti. Pagalvojau, kad tai – tarsi ženklas iš dangaus, kad pataikiau ir įgyvendindamas šią idėją elgiuosi gerai“, – prisiminęs kūrybinio proceso pradžią šyptelėjo pašnekovas.
Sakralinę reikšmę turinčiam kūriniui užbaigti V. Lasiui iš viso prireikė penkių dienų. Tam jis pasitelkė kitokią statymo techniką nei anksčiau, kai didžiulėje sniego krūvoje išrausdavo ertmę. Šįsyk į kibirus vyras prigrūdo dėl šalčio gerai sulipusio sniego, kuris palaipsniui virto sniego kaladėlėmis. O kad sniego bažnyčios statybai turėtų pakankamai, pašnekovas sakė nukasdavęs sniego paklotę ne tik savo, bet ir artimiausių kaimynų kiemuose.
Iš trijų dalių
„Pirmiausia pastačiau jau minėtą namelį su šlaitiniu stogu. Paskui nulipdžiau kupolą – vadinamąją varpinę. Tai – aukščiausia vieta sniego bažnyčioje. O galiausiai sniego krūvoje išrausiau ir įrengiau klebono kambarėlį. Čia galima patogiai atsisėsti ant dviejų sniego sofų, uždengtų minkštais, šiltais užtiesalais, ir atsigerti arbatos. Viduje yra ir ledo stalelis bei ledo spintelė. O kad būtų jauku, dega ir elektroninės žvakelės, kurias valdau pulteliu“, – vardijo kaunietis.
Kalbėdamas apie namelį su šlaitiniu stogu, V. Lasys užsiminė, kad tai – erdvė, skirta pabūti su savimi, mintyse pasimelsti arba pasinerti į ramios muzikos garsus. „Ten padariau tik vieną kėdutę iš ledo, ant kurios taip pat galima minkštai, šiltai prisėsti ir pamedituoti“, – tarstelėjo pašnekovas.
Pasak V. Lasio, šios žiemos oras garantavo idealias sąlygas ne tik bažnyčios iš sniego statybai, bet ir jos išlikimui nepakitus. „Turbūt šiemet ir Dievas padėjo įvykdyti mano misiją – davė tokį orą, kokio reikėjo. Kai reikėjo, kad sniegas suliptų, jis lipo. Kai reikėjo, kad šaltų, šalo. Nieko ten netaisau, nes randu viską taip, kaip palieku“, – šyptelėjo kaunietis.
Dėl smalsuolių – mįslė
Pašnekovas neslėpė – susidomėjimas bažnyčia iš sniego – rekordinis. Jei ankstesniais jo statiniais daugiausia žavėdavosi pažįstami žmonės, tai šiemet į kūrinį nukreipti ir nepažįstamųjų žvilgsniai. „Matyt, paliečiau temą, kuri visiems yra svarbi. Ši bažnyčia turi stebuklingą trauką – privačias žinutes rašo ir prie socialiniame tinkle paskelbtų nuotraukų ar vaizdo įrašų komentuoja tiek daug žmonių, kad net pats tuo stebiuosi“, – neslėpė vyras.
Anksčiau V. Lasys interesantams, norintiems apsilankyti jo šeimos namo kieme ir pamatyti čia iškilusius kūrinius iš sniego, keldavo sąlygą, tarkime, prašydavo skirti simbolinę auką karo kamuojamą Ukrainą remiančiai organizacijai „Blue Yellow“. Tačiau šią žiemą kaunietis sakė dar neapsisprendęs, kaip elgtis šiuo klausimu.
„Jei nusifotografuoti prie bažnyčios norėtų jaunavedžiai, manau, susitartume. Turiu ir kunigo aprangą. Gali būti, kad kada nors pasirodysiu vaizdo įraše ją vilkėdamas, – šmaikštavo jis. – O jei kas nors labai nori, gali tiesiog man parašyti ir paklausti.“
Padėkos ženklas
Pašnekovas pridūrė, kad bažnyčią iš sniego statė dar ir todėl, kad norėjo išreikšti padėką. Vytis su žmona Egle augina labai reta genetine liga sergantį sūnelį Taurą. Šešerių berniukas nejuda, nekalba, yra maitinamas per gastrostomą švirkštu, o kvėpuoja per tracheostomą. Pernai šeima sulaukė pagalbos iš savivaldybės, palengvinusios rūpesčio vaiku naštą.
„Dabar pas mus į namus kiekvieną dieną ateina žmogus iš savivaldybės samdomos įmonės, kuris būna su Tauru. Augindami neįgalų vaiką atostogas ar galimybę kažkur išeiti ėmėme vertinti kitaip. Juk užsisėdėjimas namie paveikia psichologiškai, labai lengva sugriūti. Ši pagalba mums labai daug reiškia“, – sakė kaunietis.
Pokalbio pabaigoje V. Lasys užsiminė, kad su juo susisiekė atstovai iš „Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybos“ ir pranešė norintys šiųmetę bažnyčią įtraukti į sąrašą kaip didžiausią kulto pastatą iš sniego.
