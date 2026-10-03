100-mečio jubiliejuje spindėjo ne tik automobilių sporto garsenybės

Apsilankė ir krepšininkai
Seniausios Lietuvos automobilininkus vienijančios visuomeninės organizacijos – Lietuvos automobilių klubo (LAK) – istorija skaičiuojama nuo 1926 m. Joje susipynę ne tik garsių automobilių srities atstovų, bet ir iškiliausių kitų sričių asmenybių pavardės.
Vienas LAK steigėjų – operos solistas Kipras Petrauskas, klubo veikloje aktyviai dalyvavęs prezidentas Antanas Smetona, buvęs LAK vadovas – legendinis lenktynininkas Stasys Brundza. Visi jie, kaip ir daugybė kitų buvusių ir esamų visuomenės lyderių, buvo ar iki šiol yra susiję su LAK.
Nenuostabu, kad į 100-mečio minėjimą Muzikiniame teatre sugužėjo didelis ir margas svečių būrys. Keliolikos Lietuvos miestų ir rajonų merai, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, buvę LAK vadovai Stasys Brundza, Tautvydas Barštys, Aleksandras Remiševskis, lenktynininkai Saulius Girdauskas, Darius Jonušis, Audrius Šošas, krepšininkai Jonas Mačiulis, Gintaras Staniulis, Vaidas Jurgilas – visi jie dalyvavo šventėje.
Lietuvos automobilių klubą ir jo vadovus pažįstu ne iš nuogirdų.
Sveikino prezidentas
Sveikinimą jiems atsiuntė šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
„1926-aisiais veiklą pradėjusi organizacija nebuvo vien tik entuziastų sambūris. Jaunai, ambicingai valstybei, stiprinusiai savo investicijas ir ieškojusiai vietos modernėjančioje Europoje, automobilis reiškė kur kas daugiau nei naują susisiekimo priemonę. Tai buvo technologinės pažangos, atvirumo pasauliui ir naujos gyvenimo kultūros ženklas. Klubo veikla liudijo veržlios Lietuvos siekį ne stebėti technologinę revoliuciją iš šalies, bet būti visaverte jos dalimi“, – teigė jis.
Į dalyvius nuo teatro scenos kreipėsi ir Seimo pirmininkas.
„LAK ir jo vadovus pažįstu ne iš nuogirdų. Kai teko dirbti krašto apsaugos ministru, steigėme taures, kuriomis apdovanojome LAK organizuojamų garsiųjų ralių „Aplink Lietuvą“ nugalėtojus. Šias lenktynes lydėdavo atkakli, intriguojanti kova, bet kartu ir maloni atmosfera, siejusi tiek varžybų dalyvius, tiek jų organizatorius“, – sakė J. Olekas.
Lietuvos automobilių klubui – 100 metų
Plečia ryšius
Dabartinis LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis pasidžiaugė, kad į 100-mečio šventę pavyko sukviesti beveik visus asmenis, svariai prisidėjusius prie LAK veiklos po nepriklausomybės atkūrimo.
„Paminėti šiai iškiliai datai Kauno muzikinį teatrą pasirinkome neatsitiktinai. Kai buvo kuriamas klubas ir kai jis žengė pirmuosius žingsnius, teatro scenoje ryškiausiai skambėjo vieno iš klubo kūrėjų ir pirmųjų ralių „Aplink Lietuvą“ dalyvio, garsaus operos solisto Kipro Petrausko balsas. Šis teatras saugo buvusio jo rėmėjo, pirmojo šalies prezidento A. Smetonos, kitų garsių to meto Lietuvos visuomenės veikėjų ir LAK kūrėjų atminimą. Smagu, kad mums pavyko visą 100-metį išsaugoti jų pradėtas tradicijas“, – sakė R. Dovidaitis.
Pasak jo, dabar LAK yra plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Klubas yra užmezgęs glaudžius ryšius su Tarptautine automobilių federacija (FIA), o jo organizuojamas „ECO Rally Cup Lietuva“ įtrauktas į oficialų FIA varžybų kalendorių ir tapo pasaulio taurės dalimi.
Išvydo miuziklo premjerą
Šventės dalyviai pirmieji išvydo Muzikinio teatro artistų pristatytą premjerą – dviejų dalių miuziklą „Šrekas“.
Pagal Williamo Steigo knygą ir „Oskaro“ apdovanojimą pelniusį kino filmą sukurtas miuziklas į sceną sukvietė visame pasaulyje pamėgtus pasakų personažus, tačiau šįkart jų nuotykis vyko ne kino ekrane, o gyvai, žiūrovų akivaizdoje. Miuziklo pjesę ir dainų tekstus parašė žinomas amerikiečių dramaturgas Davidas Lindsay-Abaire’as, muzikos autorė – Jeanine Tesori, – abu yra pelnę po keletą „Tony“ ir kitų Amerikos teatro apdovanojimų.
Specialiai miuziklui prireikė specialiai sukurtų scenos konstrukcijų, sudėtingų dekoracijų, kaukių, lėlių teatro meistrystės, vaizdo projekcijų, ugnies ir didelio, judančio ir su žiūrovais galinčio bendrauti drakono. Spektaklio „Šrekas“ sceninį pasaulį sukūrė režisierius Kęstutis Jakštas, jo muzikinį pulsą valdė muzikinis vadovas ir dirigentas Jonas Janulevičius. „Šrekui“ būdingą spalvingą, netikėtą ir pašėlusią pasakų karalystę į sceną perkėlė scenografė Giedrė Brazytė.
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