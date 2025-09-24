Tarptautinis šokio festivalis AURA 35: kūno gelmės šokio jūroje

Tarptautinis šokio festivalis AURA, neatsiejamas nuo Kauno miesto kultūrinio identiteto, šiemet mini savo 35-ąją sukaktį. Trisdešimt penkerius metus festivalio organizatorius Kauno šokio teatras „Aura“ žiūrovams atveria duris į aukščiausio lygio šiuolaikinio šokio sceną.
AURA 35 drąsiai žengia į dabarties aktualijų širdį – nuo ekologinių ir politinių problemų iki gilių asmeninių istorijų ir visuomenės marginalijų. Šių metų programa – tai keturių dienų kelionė per jausmingas, intelektualias ir kartais net provokuojančias šokio patirtis, kurios jungia ne tik skirtingas šalis, kultūras ir kartas, bet ir mus pačius – kaip jautrius, mąstančius ir atsakomybės nešančius šiuolaikinius žmones.
Spalio 2 d. | Festivalio atidarymas: stichijos, meilė ir šiuolaikinės klasikos interpretacijos
Festivalis prasidės Kauno sporto halėje grandioziniu šokio ir muzikos įvykiu – Kauno šokio teatro „Aura“ ir Kauno miesto simfoninio orkestro bendru kūriniu „Jūra“, įkvėptu M. K. Čiurlionio muzikos. Choreografė , Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Birutė Letukaitė šiuo darbu atveria šiuolaikinio žmogaus santykio su gamta tragizmą. Šiandien Baltijos jūra yra visai kitokia, nei tuo metu, kai M. K. Čiurlionis kūrė savo muzikinį šedevrą „Jūra“. Šiandien – kita epocha. Jūra užnuodyta, užteršta. Visuomenė gyvena tarsi ant „tiksinčios bombos“, kiekvienas žingsnis lydimas vidinės įtampos. Menininkė savo naujausiu kūriniu kalba apie Baltijos jūrą, kaip metaforą atskleidžiančią šiandieninės visuomenės „užterštumą“.
Scenoje, kartu su Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjais pasirodys ir jaunoji Lietuvos šiuolaikinio šokio šokėjų karta – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai, Kauno Miko Petrausko menų mokyklos mokiniai bei „Auros“ studijos auklėtiniai.
Vakaro tęsinys persikels į Kauno kino centrą „Romuva“, kur Danijos trupė GRANHØJ DANS pristatys intymų, jautrų ir politiškai aktualų spektaklį „Tai ne Romeo ir Džiuljeta“. Šiuolaikinėje interpretacijoje meilės istorija perpasakojama muzikos, šokio ir karo Europos fone – suaugusiems skirta refleksija apie meilės jėgą ir pažeidžiamumą.
Spalio 3 d. | Eksperimentinė forma ir šiuolaikinis Japonijos šokis
Antroji festivalio diena prasidės Kauno kino centre „Romuva“ su portugalų trupės „Almada“ spektakliu „Deginimo procesas atbuline tvarka“. Minint F. Kafkos mirties šimtmetį, choreografė São Castro kviečia patirti šokį, kaip filosofinį, literatūrinį ir vizualinį potyrį, kuris, pasitelkiant F. Kafkos estetiką, iš naujo klausia – ką reiškia būti menininku, stebėtoju ir žmogumi?
Vakaras persikels į Nacionalinį Kauno dramos teatrą, kur Rūtos salėje publika išvys tris unikalius Japonijos šiuolaikinio šokio darbus. Tara Hirata, Takayoshi Tsuchida ir trupė Leonom kalbės apie netektį, vienatvę, atmintį ir buvimą pasaulyje be žodžių. Kūriniai „52 Hz“, „Kalbuosi su tavimi“ ir „Grįžimas namo“ atskleis japonų šokio filosofiją, kurioje estetika dera su egzistenciniais ieškojimais ir kūno poetika.
Spalio 4 d. | Festivalio žvaigždė: „Emanuel Gat Dance“
Trečioji diena – viena ryškiausių festivalio programoje. Nacionalinio Kauno dramos teatro didžiojoje scenoje pasirodys pasaulinio garso choreografas Emanuelis Gatas ir jo trupė „Emanuel Gat Dance“ iš Prancūzijos. Spektaklis „Laisvės sonata“ – tai choreografinė simfonija, kuri muzikaliai jungia Kanye West ir Beethoveną, o judesiu tyrinėja laisvės formą ir turinį.
E. Gatas gimė Izraelyje ir iš pradžių šoko su Liatos Dror bei Niro Ben Galo trupe, prieš pradėdamas savo karjerą, kaip nepriklausomas choreografas 1994 metais. Jo trupė „Emanuel Gat Dance“ yra įsikūrusi Marselyje, Prancūzijoje. Dėl savo unikalaus asmeninio požiūrio į choreografiją bei šokio kompoziciją E. Gatas laikomas vienu iš žymiausių ir kūrybingiausių choreografų, dirbančių Europoje šiandien. Per pastaruosius 25-erius metus jo darbai buvo pristatyti daugybėje svarbiausių pasaulio šokio scenų bei festivalių.
Festivalio AURA 35 organizatoriai didžiuojasi jog, jau ne pirmąjį kartą, „Emanuel Gat Dance“ trupė pasirodys Kauno publikai. Pernai vykusiame tarptautiniame šokio festivalyje AURA 34 kauniečiai ir miesto svečiai buvo sužavėti E. Gato spektakliu „Meilės traukinys” (Love train).
2023 metais E. Gatas Kauno šokio teatrui „Aura“ sukūrė spektaklį „Kartotojai“ (The Loop). Nuo 2024 metų „Auros“ šokėjas Pepe’ė Jaimes’as šoka ir dviejuose E. Gato spektakliuose: „Meilės traukinys“ (Love Train) bei „Laisvės sonata“ (Freedom Sonata).
Vakaro pabaigoje, Nacionalinio Kauno dramos teatro „Rūtos“ salėje, įvyks provokuojantis ir estetiškai galingas „House of IVONA“ spektaklis „Selektyvus veisimas“, kuriame susiduria ekologijos, gyvūnų gerovės ir LGBTQIA+ temos. Pablo Girolamio sukurtas pasirodymas – tai performatyvus pareiškimas apie žmogaus santykį su gamta, kontrolės troškimą ir evoliucijos pasekmes.
Spalio 5 d. | Festivalio uždarymas: šokio kelionė per Kauno erdves
Paskutinė festivalio AURA 35 diena kvies į unikalią šokio ekskursiją kartu su „Ekskursu“. Trys šokio pasirodymai, trys skirtingos lokacijos, trys jautrios temos.
Kelionė prasidės Kauno menininkų namuose, kur choreografė, buvusi Kauno šokio teatro „Aura“ šokėja Austėja Vilkaitytė pakvies į spektaklį „Sportinis šokis“. Pasirinkusi itin specifišką, hermetišką, tačiau kartu – istorišką, net nacionalinę sporto ir šokio raišką, menininkė klausia: kaip galima šį labai meistrišką amatą parodyti kitaip? Kas slypi už šokėjų aistros savo profesijai?
Šokio kelionės tęsinys – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, kur choreografas Tadas Almantas ir atlikėja Clara Giambino kvies į intymų pasirodymą „Sudievinta“. Kūrėjai žiūrovams užduos nebylų klausimą: kokia yra šiandieninė jauna moteris be kaukės?
Spektaklio autoriai T. Almanatas bei C. Giambino – taip pat buvę Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai, tęsiantys savo karjeras už Lietuvos ribų. Spektaklio „Sudievinta“ atlikėja C. Giambino – unikalaus talento menininkė, derinanti net dvi – šokėjos ir vokalistės – karjeras.
Galiausiai, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, latvių kūrėjas Dmitrijs Gaitjukevičs pristatys refleksyvią choreografiją „Savo vieta“, klausdamas – kur mano vieta šiame pasaulyje? Scenoje pasirodys jaunieji Latvijos šokėjai: Rygos baleto mokyklos, Nacionalinės vidurinės meno mokyklos (Menų ugdymo kompetencijos centro) Šiuolaikinio šokio programos baigiamojo kurso studentai.
35-asis tarptautinis šokio festivalis AURA – tai gyvas įrodymas, kad šokis Lietuvoje yra neatsiejama šiuolaikinės kultūros dalis, kuri nuolat plečia savo ribas. Festivalis išlieka atviras tiek pasaulinio garso kūrėjams, tiek jauniems talentams, suteikdamas platformą įvairioms estetikoms, šokio kalboms ir socialinėms temoms skleistis.
AURA 35 kviečia ne tik stebėti, bet ir išgyventi, ne tik analizuoti, bet ir įsijausti. Tai – kvietimas sustoti, įsiklausyti į kūną, erdvę ir laiką bei atrasti naują santykį su savimi, su kitais ir su pasauliu. Festivalis tampa erdve, kurioje šokis ne tik rodomas – jis vyksta čia ir dabar, jis kvėpuoja kartu su mumis.
