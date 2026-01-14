Skelbiama, kam patikėta vesti muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremoniją

Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje vasario 20-osios vakarą laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Jau dabar ceremonijos organizatoriai yra atskleidę, kad savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, „Abudu“, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè. Tiesa, jau greitai žadama atskleisti ir dar daugiau atlikėjų bei grupių.
Kiekvienais metais ne ką mažesne intriga tampa ir muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonijos vedėjai. Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.
Vienas iš ceremonijos vedėjų – atlikėjas ir dainų autorius V. Baumila, ne kartą nominuotas ir apdovanotas M.A.M.A. statulėlėmis bei surengęs įspūdingus pasirodymus 15-oje ceremonijoje su kolegomis žada nepamirštamą vakarą.
„Buvau M.A.M.A. apdovanotas, dainuotas ir nušautas – vieno tetrūko: tapti didžiausio muzikinio renginio vedėju su nuostabiais, charizmatiškais kolegomis. Nombeko Augustė, mano akimis, yra šių laikų ištaigingiausių renginių vedėjų karalienė, o Lukas – žodžio nei kišenėje, nei „ChatGPT“ neieškantis, iškalbingas, apsiskaitęs, humoro nestokojantis žmogus. Svarbiausia, kad mūsų trijulė – tai muziką atstovaujančių žmonių triptikas. Nekantrauju dalintis gera energija su šiais profesionalais“, – teigė V. Baumila.
Kitas M.A.M.A. ceremonijos vedėjas – L. Keraitis, plačiajai auditorijai žinomas kaip alternatyvaus roko grupės „Abudu“ narys, mokslo ir technologijų laidų vedėjas. Pasak muzikanto, M.A.M.A. jau ne vieną kartą yra padovanojusi ypatingų emocijų, tad ir šis amplua intriguoja.
„M.A.M.A. jau yra padovanojusi ne vieną smagią akimirką – atsimenu įtarius „The Roop“ veidus, kai su „Abudu“ bandėme nuvogti jų laimėtą šakotį, kai Laisvės alėjoje su paskutiniais dūzgių dalyviais dalinamės puse burgerio ar kai atsikėlus ryte ir pamatai savo laimėtą statulėlę skelbimuose… Tarp muzikantų man visada gerai. Tad Keraitis laukia nesulaukia nuo scenos sveikintis kartu su Baumila ir Nombeko Auguste!“ – pasakojo L. Keraitis.
Dar viena svarbiausio šalies muzikos vakaro vedėja – Nombeko Augustė – viena ryškiausių naujosios kartos atlikėjų, sparčiai užkariaujanti tiek muzikos sceną, tiek didžiųjų renginių auditorijas. Pasak dainininkės, kvietimas vesti M.A.M.A. ceremoniją buvo netikėtas.
„Niekad negalvojau, kad atsidursiu ant M.A.M.A. scenos kaip vedėja, lūkestis buvo tik kažkada parsinešti namo statulėlę. Vedimas jau bus įgyvendintas, tikiuosi, ir kitas noras išsipildys. Smagu, kad visi esame iš muzikos sferos. Vaido energija man visada patiko, o su Luku nekantrauju geriau susipažinti!“ – atviravo Nombeko Augustė.
