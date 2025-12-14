M.A.M.A. apdovanojimai: skelbiami nominantai

Ceremonija skirta Lietuvos muzikos industrijai, kūrėjams, prodiuseriams, leidėjams ir partneriams. Renginys bus transliuojamas tiesiogiai internetu, tad prie jo galės prisijungti visi muzikos gerbėjai visoje šalyje.
Šiemet nominantų paskelbimo ceremonija vyks sostinės viešbutyje „AC Hotel by Marriott Vilnius“, kur kviestinės publikos lauks išskirtinė vakaro atmosfera ir visus metus lauktas nominantų paskelbimas.
„Džiaugiamės išties produktyviais muzikiniais metais. Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui, Lietuvos džiazo federacijai, Metalo forumui, asociacijoms AVAKA ir LATGA teko itin atsakingas darbas – įvertinti visų kūrėjų nuveiktus darbus ir išrinkti tą penketą ar dešimtuką, kuris šį vakarą nuskambės. Išleista daugybė albumų ir dainų, surengta įspūdingų, net istorinių koncertų – visa tai šalies muzikos industrijos kartelę iškėlė labai aukštai. Visada asociacijos tikslas buvo skatinti industrijos kokybę, atstovauti kūrėjų interesus ir susitikti tuo pasidžiaugti. Tiek šis vakaras, tiek vasario 20 dieną Kaune įvyksianti pagrindinė apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija nuteikia labai pozityviai“, – sako asociacijos pirmininkas Martynas Tyla.
Antrus metus iš eilės nominantų paskelbimo ceremonijos vedėjais tapo radijo stoties „Power Hit Radio“ laidų vedėjai Laura Ignatovičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis.
Šį vakarą bus atskleista 17-os iš 18-a nominacijų nominantai. 18-a – „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ bus paskelbta tik pagrindinėje apdovanojimų ceremonijoje, Kaune.
Primename, kad pagrindinė muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija 15-ą kartą įvyks vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremoniją tiesiogiai nuo 18.30 val. bus galima stebėti „YouTube“ platformoje.
