Kauną sudrebino įspūdingas Vaido Baumilos metų šou

Ugningą, iki smulkių detalių ištobulintą šou V. Baumila kūrė kartu su vienu žinomiausių šalies muzikinių klipų ir vizualinių projektų režisierių Dominyku Blizniku. Arenoje žiūrovai galėjo mėgautis ne tik galingu garsu, bet ir dinamiškomis vaizdo projekcijomis, šviesų sprendimais bei scenografija, kuri kiekvieną dainą pavertė atskiru pasakojimu.
Koncerte skambėjo tiek didžiausi Vaido Baumilos hitai, jau spėję tapti neatsiejama Lietuvos popmuzikos dalimi, tiek naujausi kūriniai, kuriuos publika pasitiko ypač šiltai. Atlikėjas ne kartą bendravo su arena, dėkojo gerbėjams už palaikymą ir pabrėžė, kad šis vakaras jam – vienas svarbiausių karjeros etapų.
„Tai vakaras, apie kurį svajojau ilgai. Ačiū visiems, kurie buvo kartu – jūsų energija pavertė šį šou nepamirštamu“, – po koncerto kalbėjo V. Baumila.
Kauno „Žalgirio“ arena tą vakarą virto tikra muzikos ir emocijų epicentru, o publikos reakcijos – nuo bendro dainavimo iki ovacijų stovint – patvirtino, kad V. Baumilos areninis šou tapo vienu ryškiausių šių metų muzikinių įvykių Lietuvoje.
