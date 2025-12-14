M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonijoje vietoje atlikėjos pasirodė kitas žmogus

Atlikėją Aistę pakeitė labai panašiai atrodantis kitas asmuo.
„Pamačiau, kad čia yra dar vienas žmogus, kuris irgi buvo nominuotas. Kažkas tik, aš nesuprantu. Aistė tu esi?“ – paklausė renginio vedėjas.
„Labai panašiai. Esu iš tikrųjų Aistės dublerė šį vakarą. Aistė šiandien negalėjo su jumis būti fiziškai, bet jai labai buvo svarbu būti idėjiškai. Ji visiems siunčia didžiausius linkėjimus“, – teigė moteris.
Ar dublerė gali atlikėją pakeisti ir per koncertus?
„Na, visko atskleisti negalim, reikia šiek tiek palaikyti ir paslapties. Bus koncertas ir pažiūrėsim – bus dublerė, ar bus Aistė. Galima pasikeisti, nes sezonas intensyvus ir pavargstame, jei reikės, pakeisiu Aistę“, – sakė dainininkės dublerė.
Pati atlikėja anksčiau socialiniuose tinkluose pasidalijo mintimi, kad ieško merginos, kuri galėtų būti ja.
„Idėja tokia – jeigu tas pats siluetas, tas pats ūgis, tas pats kostiumas ir nusiųst mano dublerę. Darom? Viską sprendžiat jūs, nes aš atostogose“, – sakė Aistė.
