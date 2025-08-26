Pakaunės autobuse atgijo užlietų kaimų istorijos

Autobusas virto performanso „Vienos kelionės istorija“ scena, o keleiviai – gyvosios istorijos dalyviais. Jie galėjo ne tik stebėti, bet ir įsitraukti, atrasti mažai girdėtus užlietų kaimų gyvenimo fragmentus. Netikėtumo efektas skatino smalsumą ir suteikė galimybę iš naujo pažvelgti į praeitį.
Performansui ruoštasi kelis mėnesius. Užlietų kaimų bendruomenė kartu su profesionaliais aktoriais Edita Niciūte ir Gintautu Bejeriu, scenarijaus autore Agne Dilyte bei Samylų kultūros centro komanda ieškojo, kaip autentiškai perteikti unikalią istoriją.
„Siekiame išsaugoti užlietų kaimų atmintį ir tradicijas, perduoti jas šių dienų žmonėms. Kasmet istoriją stengiamės prikelti naujomis interaktyviomis formomis, kurios sudomina ir vietos gyventojus, ir atvykstančius turistus. Tai stiprina mūsų identitetą ir užtikrina tradicijų tęstinumą. Šiemet idėją palaiko Kauno rajono savivaldybė bei Lietuvos kultūros taryba“, – sakė projekto vadovė Rimantė Adomaitytė.
Užlietų kaimų bendruomenė kasmet įsitraukia į kūrybinius projektus, primenančius apie prarastąsias gyvenvietes. Vienas ryškiausių kūrybinių simbolių – skulptūrų parkas ant vandens „Lipantys iš vandens“, kuriame užkoduoti užlietų kaimų gyventojų pasakojimai ir legendos.
Kelionė tuo nesibaigia. Istorijos tęsinys atgis rugpjūčio 30 d. Samylų įlankoje renginyje „Pėdos marių dugne: Gandas tapęs legenda“. Pasakojimas persikels į 6-ojo dešimtmečio autobusą – primenantį „Aftalafkę“, kurioje anuomet šurmuliuodavo turgus. Čia kiekvienas galės pasijusti tikru užlietų kaimų gyventoju ir atrasti savo požiūrio tašką į istoriją.
