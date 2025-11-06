Į autobusą – tik pro priekines duris: sistema pasirinkta dėl kelių priežasčių

„Sustojus autobusui, atsidarė tik priekinės durys – kitos ne. Visi eina priekyje, eilė didelė, žmonės lipa po vieną – pagalvojau, kad galbūt vairuotojas pamiršo atidaryti kitas duris“, – pasakojo viena Klaipėdoje viešėjusi mergina, kito Lietuvos miesto gyventoja.
Tokių istorijų netrūksta, ypač vasarą, kai į pajūrį suplūsta daugiau turistų ir jie turi prisitaikyti prie mieste esančios tvarkos.
Klaipėdoje tokios taisyklės galioja jau seniai – įlipti galima tik pro priekines duris, išlipti – pro vidurines ar galines.
„Ir didžiojoje dalyje Vakarų Europos miestų su pažangiausiomis viešojo transporto sistemomis – Londone, Amsterdame, Frankfurte – keleiviai įlaipinami ir išlaipinami laikantis tos pačios tvarkos“, – paaiškino įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis.
Pasak direktoriaus, ši sistema pasirinkta dėl kelių priežasčių – taip ne tik sparčiau juda keleivių srautas, bet ir užtikrinama tvarka.
„Pirmiausia, taip keleivių srautas juda greičiau – įlipantieji ir išlipantieji nesusiduria. Kai durys atsidaro visos vienu metu, realybėje dauguma vis tiek lipa per tas pačias, todėl procesas tik sulėtėja. Be to, vairuotojas, matydamas keleivius, gali užtikrinti tvarką – neįleisti neblaivių ar neturinčių bilieto asmenų, todėl tai ir tam tikra pirminė kontrolė. Dar vienas svarbus aspektas – žmonės su negalia ar tėvai su vaikais vežimėliuose gali ramiai ir lengvai įlipti per jiems skirtas duris, be susidūrimo su kitais keleiviais“, – aiškino G. Neniškis.
Pasak direktoriaus, tvarkos keisti neplanuojama, nes tokia sistema veikia daugelyje Europos miestų ir užtikrina didesnį eismo sklandumą bei saugumą.
Kol kas vairuotojai laikosi nurodymų – priekinės durys įlipimui, vidurinės ir galinės – tik išlipimui, todėl atvykėliams iš kitų miestų belieka prisitaikyti prie Klaipėdos viešojo transporto taisyklių.
