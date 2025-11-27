„Mergaitės ir berniukai“: meilė, komedija, tragedija

Užprogramuotas populiarumas
Pjesė „Mergaitės ir berniukai“ sukurta 2018 m. Jos pasaulinė premjera įvyko Royal Court teatre Londone su aktore Carey Mulligan. Netrukus ši vyrų ir moterų santykių dinamiką atspindinti monopjesė tapo populiari įvairiose pasaulio scenose. Pastaruosius keletą metų spektaklis, kurį režisavo D. Kaijaka, itin sėkmingai rodomas ir Rygos Dailės teatre. Latvijoje ši pjesė akimirksniu pelnė žiūrovų ir kritikų pripažinimą – teatro apdovanojimuose „Spēlmaņu nakts“ spektaklis laimėjo Metų spektaklio žiūrovų prizą ir geriausios aktorės apdovanojimą.
Kaip „Mergaitės ir berniukai“ atsidūrė D. Kaijakos akiratyje? „Pjesę mačiau kaip režisūros studijų diplominį darbą. Ji iš karto paliko labai stiprų įspūdį, tačiau tuo metu nusprendžiau neskubėti. Vėliau, pradėjusi dirbti Rygos Dailės teatre, patyriau savotišką magiją – visa kūrybinė komanda buvo ją skaičiusi ir norėjo įkūnyti scenoje“, – pasakoja menininkė.
D. Kely pjesėje, anot režisierės, pasakojama labai stipri istorija, paliečianti sudėtingas, nuo mūsų gyvenimo neatsiejamas temas. „Pjesėje kalbama apie smurtą ir komplikuotus vyrų ir moterų santykius, kuriuos visuomenė vis dar palaiko. Kuo daugiau apie tai kalbame, tuo daugiau galimybių turime atpažinti šias problemas ir jas spręsti“, – įsitikinusi menininkė.
„Nors pjesė yra tragedija, man tai istorija apie meilę. Gali skambėti paradoksaliai, tačiau būtent meilė – mūsų gebėjimas ją išsaugoti net po baisiausių išgyvenimų – daro mus žmonėmis“, – sako D. Kaijaka.
Emocijų įvairovė
Pjesė „Mergaitės ir berniukai“ žiūrovus veda per platų emocijų spektrą: spektaklis prasideda šmaikščiu, stendapo pasirodymą primenančiu tonu, o vėliau išauga į antikinę tragediją. „Pagrindinė veikėja yra nepaprastai šmaikšti. Humorą norisi išsaugoti ir lietuviškame variante – jis padeda pažinti, pamilti heroję, o kartu atveria duris į tragišką pasakojimo gelmę. Pjesėje išlaikyta subtili pusiausvyra tarp komedijos ir tragedijos, tarp šviesos ir tamsos. Tikiu, kad jei mums pavyks išlaikyti šviesą, ji nugalės“, – sako režisierė.
Spektaklyje vaidinanti G. Piktytė pabrėžia kūrybinį iššūkį: „Sudėtingiausia – viename 90 minučių monologe sukurti gyvenimo virsmą nuo romantinės komedijos iki tragedijos. Apie tokias istorijas dažnai išgirstame tik žiniasklaidoje, todėl bandome jas ignoruoti. Tačiau teatre jos tampa labai artimos. Mano herojė net perspėja žiūrovus: „Jeigu pasidarys sunku, atminkite, kad tai nutiko ne jums ir ne šiuo momentu. Gerai?“
Tarptautinė komanda
Spektaklio kūrimo procese susijungė lietuvių ir latvių menininkų kūrybinės pajėgos. Pjesę iš anglų kalbos vertė Gabrielė Abramovičienė. Procese dalyvavo ir dramaturgijos asistentė Greta Dirmauskaitė, scenografiją ir kostiumus kūrė Laura Luišaitytė, spektaklio kompozitorius – Ernests Valts Circenis.
Spektaklis – bendras NKDT ir teatro „Mens Publica“ kūrinys. „Man didelė garbė pristatyti šią pjesę Lietuvos publikai. Nors kai kurias idėjas iš pirmojo pastatymo norisi išlaikyti, čia kuriame visiškai naują spektaklį – jis sutelktas į kitą aktorę, kitą komandą ir kitą teatrą“, – teigia režisierė D. Kaijaka.
Šio sezono NKDT šūkis – „Būtina pamatyti“, tad režisierė pateikia savo rekomendacijas: „Spektaklį rekomenduoju visiems, kurie mėgsta psichologines dramas ir nebijo sudėtingų temų. Tai būtina patirtis puikios vaidybos gerbėjams. Žiūrovams pravers nosinaitė – tiek juoko, tiek liūdesio ašaroms.“
Naujausi komentarai